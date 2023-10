Slagerij-Traiteur Chris & Micheline blaast dertig kaarsjes uit: “We zijn een uitstervend ras”

Op zondag 1 oktober vierden Chris Vanderstraeten (52) en Micheline Devriendt (53) de dertigste verjaardag van Slagerij-Traiteur Chris & Micheline. Het koppel kijkt terug op een mooie carrière, maar denkt nog lang niet aan stoppen.

Met de droom om een eigen slagerij uit te baten, stapten Chris en Micheline binnen bij de slagerij in de Heulsestraat 95 in Bissegem. “Toen baatten Antoon Vandenberghe en Dina Soete de zaak nog uit. Ze waren al een tijdje gesloten wegens ziekte, dus we zijn spontaan eens gaan vragen hoe ze de toekomst zagen”, vertelt Chris. Niet veel later was de overname een feit. Op 1 oktober 1993 opende Slagerij-Traiteur Chris & Micheline voor de eerste keer de deuren.

Assortiment

De specialiteiten van Chris en Micheline zijn de huisgemaakte vleessalade, preparé en het gehakt. “Voor de preparé en het gehakt werken we nog steeds met het recept van Antoon Vandenberghe. Het is gemakkelijk om een kant-en-klare kruidenmengeling te bestellen, maar we moeten ook niet allemaal hetzelfde beginnen doen. Met ons uniek en geheim recept kunnen we echt zeggen dat dit van ons is”, zegt Chris.

Ook de mayonaise is vers en zo goed als alle charcuterie is door eigen handen gemaakt. “We merken dat klanten het waarderen dat we veel zelf bereiden. Ze zien dat we er ons werk van maken en dat alles vers is. De charcuterie valt daardoor goed in de smaak. Die waardering doet wel deugd. We zijn onze klanten dankbaar”, vult Micheline aan.

“Vroeger waren hier tien slagerijen, nu blijven er slechts twee meer over”

Door de jaren heen groeide het cliënteel van de slagerij aanzienlijk. “We blijven nieuwe gezichten zien, maar we ontvangen ook klanten die hier al de volle dertig jaar komen”, zegt Micheline. Ook tijdens de coronacrisis draaide de zaak op volle toeren. “We zagen in die periode net een stijging in onze verkoopcijfers. Mensen gingen meer barbecueën aangezien de restaurants dicht moesten blijven”, vult Chris aan.

Daarnaast speelt het aantal slagers in de buurt ook een rol in het klantenbestand. Waar er vroeger tien slagerijen waren in Bissegem, blijven er nu slechts twee over. “We zijn een uitstervend ras. We kloppen lange dagen waarbij we beginnen om 5 uur en pas stoppen om 19 uur. Dat is vaak een reden waarom er zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in het vak”, aldus de slager.

Liefde voor het vak

Micheline en Chris geraakten wel al op jonge leeftijd geïnteresseerd in de voedingssector. Chris volgde een slagerijopleiding in Ter Groene Poorte Brugge en daarna werkte hij drie jaar op leercontract. De eerste twee jaar ging hij aan de slag bij Luc Gruwier in Marke.

Het laatste jaar werkte hij bij Willy Degrande in Heule. “Willy heeft me echt de liefde voor het vak doorgegeven”, aldus Chris. Micheline volgde hotelschool in Spermalie in Brugge. Daarna ging ze nog twee jaar aan de slag in ‘s Gravenwezel in Antwerpen.

