Slagerij ’t Kippenhok in Roksem viert 20ste verjaardag met spaaractie

Op 21 november was het precies 20 jaar geleden dat ’t Kippenhok langs de Zeeweg zijn deuren opende. Uitbaters Marianne Knockaert (51) en Stefaan Vandamme (52) waagden toen de sprong met een niet zo evidente slagerij.

“Ja, we namen wel een risico, maar zijn 20 jaar later blij dat we het gedaan hebben”, vertelt Marianne die voordien regentes lichamelijke opvoeding was. Voor Stefaan waren kippen geen onbekende, want hij groeide erin op en zette de zaak van zijn ouders, een pluimveebedrijf, verder.”

“Om de 20ste verjaardag van hun zaak in de verf te zetten, organiseerde het koppel een spaaractie. Zondag werden de prijswinnaars getrokken. De hoofdprijs (een overnachting) gaat naar Suzanne Wouters, de tweede prijs (een diner) is voor Noel Pottier en de derde prijs (een ontbijt) is gewonnen door Stefaan Dekeyzer.”

“Zeven andere gelukkigen winnen elk een cadeaubon van een zaak in Oudenburg. Op de foto Marianne Knockaert en Stefaan Vandamme, burgemeester Romina Vanhooren, Jeannine Dufoort (mama van Marianne) en Maria Rosseel (mama van Stefaan).

(foto LIN)