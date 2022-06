Slagerij Soetaert is Deerlijks ambassadeur in ‘Ik koop lokaal’-campagne: “Een bevestiging en stimulans”

Slagerij Soetaert mag zich de Deerlijkse ambassadeur noemen van de ‘Ik koop lokaal’-campagne van OC West. De zaakvoerders Christophe Soetaert en Ester Vanlancker kregen de onderscheiding voor hun ambachtelijke aanpak, hoogstaande kwaliteit, heerlijke eigen bereidingen en vriendelijke bediening.

De campagne Ik koop lokaal is een initiatief van de vzw Ondernemingscentra West-Vlaanderen (OC West) en was dit jaar aan de vierde editie toe. Met deze communicatiecampagne wordt de rol van de lokale winkelier in steden en gemeenten onderstreept. “Winkelen bij de lokale handelaar biedt heel wat voordelen: snellere en betere service, persoonlijke contact, jobcreatie, investeren in de Belgische economie en de plaatselijke gemeenschap”, klinkt het overtuigd bij OC West. “Dit voorjaar konden lokale handelaars zich aanmelden om het uitgangsbord van die campagne te worden”, verduidelijkt Christophe Soetaert.

Meer dan de helft van de bereidingen wordt in huis gemaakt met de meest verse producten

“Samen met nog een 300-tal winkeliers hebben ook wij onze kandidatuur ingediend. Daarna was het de bedoeling om promotie te voeren en onze klanten te overtuigen om op ons te stemmen of te stoefen… Het stemmen verliep via een website en het stoefen kon door een foto van de winkelier of een aankoop te delen op Facebook of Instagram. We zijn uiteraard bijzonder blij en tegelijk fier dat wij uiteindelijk zijn verkozen tot ambassadeur van Deerlijk.” Slagerij Soetaert is sinds midden 2011 een vaste waarde in Deerlijk voor het aanbieden van vers en kwaliteitsvol vlees. De beide zaakvoerders beschikken over dezelfde gedrevenheid en passie voor het vak van slager om hun klanten te laten proeven van de eigen bereidingen en recepten in combinatie met een vriendelijke bediening. “In het atelier van onze slagerij wordt het beste kalfs-, runds- en varkensvlees geselecteerd en versneden”, gaat Christophe verder.

Veelzijdigheid

“We zijn ook gespecialiseerd in gerijpt vlees of dry aged meat. We hebben een uitgebreid assortiment: Simmental, Charolais, Limousin, Blonde d’Aquitane, Holstein, Rubia Gallega, Normande, Aubrac, Aberdeen Angus, Parthenaise, Belgisch Wit-blauw… Onze eigen charcuterie is een andere troefkaart. Meer dan de helft van de bereidingen wordt in huis gemaakt met de meest verse producten. Dagelijks heeft men de keuze uit een vijftiental salades, van de echte klassiekers tot vernieuwende samenstellingen voor bij de boterham of tijdens het aperitief. We profileren ons ook als veelzijdig traiteur. Schotels en bereidingen voor een gezellige avond thuis, voor een feest, een verjaardag of voor de eindejaarsperiode… het kan allemaal besteld worden via onze culinaire folder die te vinden is op www.slagerijsoetaert.shop. Alles is bespreekbaar: van fondue tot een meergangenmenu voor elke gelegenheid. De wensen van onze klanten proberen we maximaal te vervullen. Deze onderscheiding is een bevestiging dat we puik werk leveren met ons team. Het is ook een bevestiging om op de ingeslagen weg verder te werken.”