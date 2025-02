Slagerij Kurt na drie maanden terug open: “7 dagen op 7 werken heeft zijn tol geëist”

Slagerij Kurt op de Markt is sinds woensdag 26 februari opnieuw open. Slager Kurt Vanbecelaere (53) moest om medische redenen zijn zaak noodgedwongen bijna drie maanden sluiten. “Stress en enkele fysieke ongemakken door het vele werken deden me de das om”, zegt hij.

Slagerij Kurt sloot op 7 december vorig jaar voor onbepaalde tijd de deuren. Slager Kurt Vanbecelaere moest op doktersbevel even het kapmes aan de kant leggen en de nodige rust nemen. “Ik voelde al een tijdje dat er iets aan de hand was”, zegt Kurt. “Ik dacht eerst dat het aan mijn hart lag. Ik ging langs bij een hartspecialist, deed een fietsproef en liet een echografie nemen, maar alles bleek in orde. Ook in mijn bloed vond men niets abnormaals. Uiteindelijk bleek de oorzaak stress in combinatie met enkele fysieke ongemakken waarmee ik al een tijdje kampte.”

“Dat alles was het gevolg van teveel werken”, zegt Kurt, die de slagerij al 28 jaar uitbaat. “We waren alleen op zondagnamiddag en de maandag gesloten. Maar eigenlijk was ik zeven dagen op zeven aan het werk en telkens heel vroeg uit de veren. Dat heeft zijn tol geëist.”

Twee extra dagen dicht

Het gerucht deed zelfs even de ronde dat Slagerij Kurt, in de ruime regio bekend om onder meer zijn preparé, varkensgehakt en malse biefstukken, nooit meer de deuren zou openen. Maar na een sluiting van bijna drie maanden, een operatie aan een navelbreuk en een intensieve behandeling van de knie en de schouder en de broodnodige rust, is slager Kurt sinds woensdag opnieuw paraat. Tot grote tevredenheid van de klanten.

“Ik heb tijdens de sluiting enorm veel berichtjes gekregen van klanten om mij te steunen”, zegt Kurt. “Dat deed ongelooflijk veel deugd en ik wil iedereen daarvoor ook van harte bedanken. Ik ben blij dat ik opnieuw aan de slag. Ik heb het contact met de klanten gemist. Maar ik heb mijn lesje geleerd. We sluiten vanaf nu twee dagen extra. De slagerij is voortaan alleen nog open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag en ’s morgens pas vanaf 8 uur in plaats van 7.30 uur. Samen met extra hulp in het atelier en medewerkster Daisy die gelukkig is gebleven moet dat wel lukken. Iedereen is terug van harte welkom.”