Slagerij en eethuis Sammy & Cherlyn weer open na pauze

Na vijf maanden de deuren te hebben gesloten wegens de centrumvernieuwing die plaatsvindt in Kuurne, is op woensdag 1 maart slagerij en eethuis Sammy & Cherlyn heropend.

“Tijdens de periode dat onze zaak gesloten was hebben we alles behalve stilgezeten”, vertelt slager Sammy Seynhaeve. “Receptvanen werden verfijnd, de kaart van ons eethuis herschreven en er werden ook enkele nieuwigheden toegevoegd aan ons aanbod in de slagerij. Zo bieden wij voortaan naast ons uitgebreide assortiment ook vijf soorten eigen bereid kippenwit en een caloriearme filet américain aan in onze slagerij.” Slagerij Sammy & Cherlyn bestaat dit jaar 22 jaar en was aanvankelijk 15 jaar aan de Hoevedreef gevestigd. Zeven jaar geleden besloten Sammy & Cherlyn hun slagerij te verhuizen naar de Tramstatie, waar deze werd uitgebreid met een eethuis op de bovenverdieping.

“De periode dat de slagerij gesloten was hebben we eveneens gebruikt om wat quality time voor onszelf en ons gezin te nemen”, gaat Cherlyn Windels (44) verder. “Dat vonden onze kinderen leuk. Spijt dat we even een korte rustpauze namen hebben we alvast niet. De werkzaamheden die plaatsvonden voor onze deur zorgden er immers voor dat de passage volledig was weggevallen en onze klanten ons nog maar moeilijk konden bereiken waardoor ze afhaakten.

Ook de hoge energieprijzen speelden ons eveneens parten. Maar na twee maanden voelden Sammy en ikzelf alweer de drang om aan de slag te gaan, omdat we onze klanten en het sociale contact enorm misten. Toen we op 1 maart onze zaak konden heropenen gaf ons dit alvast een goed gevoel. Onze batterijen waren weer opgeladen en we konden er opnieuw voluit voor gaan.” Slagerij en eethuis Sammy & Cherlyn vind je aan de Generaal Eisenhowerstraat 91. (BRU)