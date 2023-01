Slagerij Dobbelaere wint prijs met artisanale ham

Al tien jaar lang baten Jo Dobbelaere (39) en Anneleen Sanders (36) in de Urselweg met veel passie voor het vak Slagerij Dobbelaere uit. Onlangs vielen ze op de vakbeurs Saveurs et Métiers in Namen in de prijzen met hun artisanale ham The Duke of Berkshire. “We behaalden de eerste plaats in de categorie ‘Fantasie kookham’”, vertelt Jo Dobbelaere trots.

De wedstrijd waaraan Slagerij Dobbelaere deelnam, is een initiatief van De Belgische Beenhouwerij. De vzw organiseerde de wedstrijd met steun van de Koninklijke Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België, Apaq-W en de vakbeurs Saveurs et Métiers. “De ham waarmee we wonnen, wordt gemaakt van The Duke of Berkshire, een zeldzaam Keltisch varkensras uit het Engelse graafschap Berkshire”, aldus Jo. “Het iets vettere vlees is sappig, mals en heeft een zachte smaak. We maken deze ham al een tweetal jaar en wisten wel dat we ermee konden uitpakken. Maar dat we de eerste plaats zouden behalen, hadden we wel niet verwacht.”

“De jury beoordeelde onze ham onder meer op vlak van smaak, visueel aspect, textuur, snijbaarheid, originaliteit en creativiteit, en was duidelijk overtuigd”, klinkt het fier bij het slagerskoppel. (MIWI)

Meer info via de Facebookpagina van Slagerij Dobbelaere.