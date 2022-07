Slagerij Devloo in Desselgem sluit na 37 jaar de deuren

Op donderdag 30 juni ging Slagerij Devloo in de Kasteelstraat in Desselgem definitief dicht. Bertin Devloo en Gerda Decoene gaan na 37 jaar ‘Slagerij Devloo’ in Desselgem op welverdiend pensioen.

Bertin en Gerda werden donderdagavond even voor 19 uur aangenaam verrast door vrienden, familie en klanten die massaal waren komen opdagen om hen op gepaste wijze te bedanken en feliciteren voor hun inzet gedurende al die jaren voor hun klanten.

“Dit is wel een grote verrassing. We hadden links en rechts wel iets opgevangen dat er ons iets te wachten stond, maar dit hadden we niet meteen zien aankomen”, glundert Bertin, afkomstig uit Lo-Reninge. “Ik begon 45 jaar geleden in Brussel in een beenhouwerij. Toen ik 37 jaar geleden zelf op zoek ging naar een slagerij kwam ik in Desselgem terecht. Vooraf had ik nog nooit van deze mooie gemeente gehoord. Het was niet echt gepland om me hier te settelen.”

Klassieke slager

“Aanvankelijk waren het toch andere tijden hoor. Het was toch iets makkelijker leven en werken. Veel minder stressvol. Maar ik heb tot de laatste dag met volle goesting mijn beroep uitgeoefend. Ik ben heel blij dat ik hiermee mijn boterham heb verdiend. Ik was een klassieke slager die de gewone kost hoog in het vaandel droeg. Steeds vers vlees, gehakt, stoverij en vol-au-vent… dit zijn daar maar enkele voorbeelden van. Liever een minder uitgebreid assortiment waar de mensen heel tevreden over zijn en terugkomen.”

“Nu mijn job erop zit, ga ik niet veel meer werken hoor. (lacht) Genieten van mijn kleinkinderen zal daar een groot deel van in beslag nemen. Speciale hobby’s hebben we niet. Wandelen en fietsen en af en toe iets gaan drinken zullen wel eens gebeuren. Ik denk dat ik kan tevreden terugblikken. Er zijn natuurlijk altijd zaken die beter konden, maar daar sta ik nu niet meer bij stil”, aldus Bertin (60).

Babbeltjes missen

Zijn echtgenote, de 59-jarige Gerda Decoene, had volgens haar klanten steeds een luisterend oor “Toen ik dat hoorde, schrok ik toch even”, glundert Gerda, afkomstig uit Merkem. “Ik ga alvast de babbeltjes met mijn klanten missen. De meesten daarvan waren vaste klanten. De laatste weken hebben we nog heel veel bestellingen gehad van mensen die hun diepvries nog wilden vullen. Deze week ging nog alles vlot over de toogbank en we waren volledig uitverkocht.”

“Nu besef ik het nog niet helemaal hoor. We blijven hier wel wonen. Onze kinderen Karen (34) en Steven (33) hebben elk hun job – respectievelijk als horecamedewerker in een hotel-restaurant en Vlaams ambtenaar – dus zat de zaak overnemen er voor hen niet in. Maar mochten er kandidaten zich aanbieden die willen overnemen… Daarvoor willen we wel onze tijd nemen. Veel jonge mensen zijn er niet meer die dit willen doen.”

“Ik ben drie kleinkinderen: Georges (6), Margaux (5) en Frederica (8 maand), voor twee van hen zal ik meteen al zorgen. We gaan ons zeker niet vervelen tijdens het volgende hoofdstuk in ons leven”, besluit Gerda.