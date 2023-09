Slagerij Delbaere opnieuw erkend als ambachtsman

Slagerij Delbaere in de Meulebeeksesteenweg heeft terug de titel van ‘Erkend Ambachtsman’ beet. De Commissie Ambachtslieden van het FOD Economie kende de slagerij het label en logo ‘Erkend Ambacht’ toe.

Daarmee verlengt de slagerij, die ondertussen aan de derde generatie toe is, de erkenning die zes jaar geleden ook al werd toegekend. Slager Joran Delbaere is trots op de titel. “Die wordt enkel gegund aan ambachtslui die zich onderscheiden qua authenticiteit, vakkennis en handwerk, terwijl er ook rekening gehouden wordt met creativiteit en traditie. Bovendien moet negentig procent van de producten in de winkel in eigen atelier vervaardigd worden. Het motiveert ons om in de toekomst op hetzelfde pad verder te blijven werken.” (SV)