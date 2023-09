Slagerij Delbaere en Food d’Or in de prijzen op vakbeurs Euro Beef

Zowel slagerij Delbaere uit Tielt als delicatessenzaak Food d’Or uit Oostrozebeke zijn recent in de prijzen gevallen op vakbeurs Euro Beef.

Familieband

Gemeenschappelijke factor tussen beide zaken is de familieband. Waar Food d’Or gerund wordt door Jarne Delbaere en zijn vrouw Marie Desmet, is de slagerij in Tielt in handen van broer Joran en partner Amber. Beide zaken kregen lof op vakwedstrijd Euro Beef, die in Kortrijk Xpo plaats vond. Joran werd verkozen als laureaat in de categorie ‘beste vleesbereidingen’, met zijn speenvarkentje van de chef. Verder veroverden enkele andere producten het predikaat ‘goud’, van de poot- en kookham van de chef tot de Tieltse rauwe ham en ambachtelijke kookham, de bacon en Cobourg van het huis, net als de tapasplank deluxe. “We zijn zeer trots op deze prijs, zeker in het jaar waarin de slagerij zijn 65ste verjaardag viert”, klinkt het bij Joran. “Tijdens het feestweekend van 14 en 15 oktober staan onze ambachtelijke producten daarom extra in de kijker.”

Food d’Or behaalde ook zeven gouden medailles, onder andere voor gekookte kruidenham, tapasschotel van het huis, guanciale, witte pens, kalfspastrami en kippenwit natuur en royal. Er is ook één zilveren medaille voor pastrami van het huis. “Deze erkenning stimuleert ons om ons dagelijks steven naar ambacht en topkwaliteit verder te zetten”, aldus Jarne. De creaties van Food d’Or zijn te proeven tijdens de braderie in Oostrozebeke op zaterdag 30 september.