Slagerij Delbaere blaast 65 kaarsjes uit en viert dat met feestweekend

Slagerij Delbaere uit Tielt is 65 jaar jong en viert dat op 14 en 15 oktober met een feestweekend in de slagerij. Daarbij wordt de familiegeschiedenis van de zaak extra in de verf gezet, want met Joran (26) en Amber (24) staat de derde generatie er ondertussen achter de toonbank.

“We gaan wat schilderwerken uitvoeren, terwijl onze tijdlijn in de slagerij, die begint bij mijn grootvader, aangevuld zal worden met een foto van ikzelf”, zegt Joran Delbaere. “Klanten kunnen rekenen op een ambachtelijk hapje en een drankje, er zijn demonstraties voorzien en we zorgen ook voor goodiebags. Nog tijdens het feestweekend starten we een nieuwe spaaractie voor koeltassen. Wat het nieuwe interieur betreft gaan we ook enkele van de awards die we in de voorbije jaren wonnen wat beter in de kijker zetten.” Dat zijn er overigens heel wat. Dit jaar kreeg de slagerij terug de titel van Erkend Ambacht, terwijl Delbaere ook in de prijzen viel op de vakbeurs Euro Beef. En in 2022 werd Joran zelfs nog gehuldigd als vijfde beste slager van België. In 2017 en 2018 vielen Jarne en Joran ook al in de prijzen op de vakbeurs Meat Expo. Zo kregen ze onder meer de prijs voor de beste bloedworst van België. Op basis van een recept van opa Germain.

Ter Groene Poorte

Het verhaal van het familiebedrijf begint in 1958, wanneer Germain Delbaere op zijn achttiende een vleesgroothandel in de Meulebeeksesteenweg overneemt. Hij geeft de passie voor het vak door aan zijn zoon Geert. Die studeert in 1987 af als slager-spekslager-traiteur aan Ter Groene Poorte in Brugge en stapt na zijn legerdienst mee in de zaak. In 1993 openen vader en zoon samen hun eerste winkel. In 2000 kiest Germain ervoor het wat rustiger aan te doen, waarop Geert en zijn vrouw Severine de zaak officieel overnemen.

We zijn wellicht het oudste familiebedrijf in de slagersstiel in de regio Tielt en daar zijn we trots op

Geert en Severine geven de passie op hun beurt door aan zonen Joran en Jarne. “Toen Joran amper tien was stond hij al naast mij en mijn vader vlees te snijden”, aldus Geert. “Jarne was toen zes, maar hij wou ook meehelpen met z’n grote broer. Op een omgekeerde bak omdat hij anders niet boven de tafel kon kijken. Hij heeft wel eens in z’n vingers gesneden. Maar een kwartier later stond hij hier terug met een pleistertje en evenveel goesting.” Het stond toen al in de sterren geschreven dat beide broers een slagersopleiding zouden volgen.

Familiebedrijf

De twee studeerden inmiddels af en zetten de familietraditie verder. Jarne Delbaere (22) blies twee jaar geleden in Oostrozebeke samen met vriendin Marie speciaalzaak De Druivelaar nieuw leven in, terwijl oudste zoon Joran en zijn vriendin Amber in oktober 2021 de slagerij in de Meulebeeksesteenweg overnamen. Severine en Geert zijn weliswaar nog steeds actief in de slagerij en staan hun zoon en schoondochter met raad en daad bij. “We zijn wellicht het oudste familiebedrijf in de slagersstiel in de regio Tielt en daar zijn we trots op”, zegt Joran. “In maart 2020 gaven we de winkel een flinke facelift en sindsdien hangt er ook een tijdlijn in de zaak, met foto’s van de verschillende generaties, van vroeger tot nu. Onze slogan is niet voor niets ‘Generaties lang vakmanschap!’” (SV)

