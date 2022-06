Slagerij De Mokker is fiere ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur

Evelien Vanroose (35) de sympathieke uitbaatster van ‘Slagerij De Mokker’, uit de Lekestraat 29, mag zich voortaan ‘Ik koop lokaal’-ambassadeur noemen van de Fransmansgemeente Koekelare. Zij haalde het van twee andere kandidaten die zich ook hadden ingeschreven.

“Ja, ik ben trots dat ik deze titel mag dragen”, opent Evelien Vanroose, partner van Maarten Jacobs en mama van drie kinderen: William (5), Felien (3) en plusdochter Suze (10). “Ik ben vanaf mijn inschrijving meegegaan in het verhaal van lokaal ambassadeur en heb mezelf ervan overtuigd dat dit kon lukken mits er wat energie en tijd in te stoppen. Ik heb vooral via Facebook deze mooie actie gepromoot en stemmen geronseld. En uiteraard heb ik ook alle klanten aangesproken die hier al jaren over de vloer komen.”

Beenhouwersschool

“Helaas heb ik mijn prijs afgelopen donderdag in het Vlaams Huis van de Voeding in Roeselare niet kunnen gaan ophalen”, bekent Evelien, afkomstig van de bekende Bovekerkse aardbeienkweker Vanroose.

“Ik was graag landbouwer geworden, maar mijn ouders zeiden kordaat ‘nee’, toen ik zei dat ik naar de landbouwschool wou gaan. ‘Dat kun je later nog altijd worden via avondschool’, zeiden ze. En zo ben ik in de beenhouwersschool in Diksmuide beland en daar kreeg ik dus letterlijk en figuurlijk de smaak van het vlees te pakken” (lacht).

“Mijn ouders hebben me wel altijd gestimuleerd om zelfstandige te worden”, gaat Evelien verder. En daar heb ik ook altijd van gedroomd. Dus dit is de verklaring waarom ik sinds 2009 als zelfstandige mijn boterham verdien. Slagerij De Mokker was vroeger bekend als beenhouwerij Willaert, maar werd tweemaal kortstondig door een andere beenhouwer gerund vooraleer ik het heb overgenomen.”

Dankbaar

“Iedereen – klant of geen klant – mocht en kon eemaal kiezen”, besluit Evelien blij en dankbaar. “Ik beloof dat we ons verder gaan inzetten en kwaliteitsvolle producten van eigen lokale bodem zullen blijven promoten en leveren en dit tegen goede prijzen.” (EV)