Slagerij De Bokke pakt uit met automatenshop

Stijn Tallir en Tine Coghe van hoeveslagerij De Bokke openen aan hun boerderij in de Hoogstraat in Oedelem een tweede verkooppunt voor hun producten. Aan de hand van een volledig digitale automatenshop kunnen klanten nu online bestellen en rechtstreeks producten afhalen.

In 2005 opende het koppel bij hun boerderij een eerste winkel van hun slagerij. Toen ze die beenhouwerij verhuisden naar het centrum van Beernem, bleef het bijgebouw aan hun boerderij leegstaan. “Daar wilden we wel iets mee doen en de coronacrisis heeft ons daar een stukje in geholpen. Al snel hadden we het idee om hier een automatische winkel van te maken, zodat wij ons nog steeds kunnen focussen op de winkel in het centrum”, steekt Stijn Tallir van wal.

Eind vorig jaar begon het koppel met de verbouwingen. Sinds een kleine week kunnen klanten er nu hun eerste producten kopen. “Je kan zowel verse producten als grotere bestellingen via onze website aankopen. In de automatenshop kan je de producten afhalen en bovendien ook ter plaatse betalen.”

Met de opening van het verkooppunt krijgt Oedelem ook weer een plaats waar inwoners vers vlees kunnen halen. “Dat is al even niet meer zo, waardoor we ook vaak de vraag kregen om hier vlees te verkopen”, gaat Tallir verder.

Het koppel blijft de twee verkooppunten van hun winkel met een zestal medewerkers bovendien combineren met hun boerderij.

Korte keten

“Dat doen we omdat we veel belang hechten aan de korte keten. We kweken enkel dieren voor onze eigen slagerij, er gaat niks naar groothandels of andere zaken. Daardoor kweken we ook enkel de dieren die we nodig hebben. Nu zijn dat zo’n 80 koeien en een dertigtal schapen. Omdat we de dieren zelf kweken, weten we welke voeding ze krijgen en hoe ze kunnen leven. Zo kunnen we elk aspect van de kwaliteit bewaken”, besluit Coghe. (AVH)

Meer info op www.debokke.be