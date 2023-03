Slagerij Colin & Sabine moet in het weekend noodgedwongen sluiten: “Personeel vinden is dé uitdaging”

Colin Maertens (50) en Sabine Lambert (50) van Slagerij Colin & Sabine in Sint-Jozef zien zich genoodzaakt de winkel tijdens het weekend te sluiten. Dat komt bovenop de namiddagsluiting die inging in 2015. “Ik geraak simpelweg niet aan mensen om mijn beenhouwerij en atelier te bevolken”, klinkt het.

Eind vorige eeuw kocht Colin het gebouw gelegen op de hoek van de Graaf De Mûelenaerelaan en de Dudzeelse Steenweg van bakker Charles Mayaert. Na renovatiewerken openden hij en zijn vrouw er in oktober 1999 hun slagerij. In 2003 diende zich de mogelijkheid aan het aanpalende gebouw – toen nog café De Frisse Sparre – van brouwer Henri Maes over te nemen. De winkel- en atelierruimte werden dubbel zo groot, en naast vlees- en charcuteriewaren werd het aanbod aan brood, patisserie, groenten en fruit fors uitgebreid.

“We hebben zo goed als sinds de opening met een vaste ploeg gewerkt. Ik ben trots dat ik kan zeggen dat de goede sfeer bij ons ervoor zorgt dat sommige van onze allereerste medewerkers nog steeds bij ons tewerkgesteld zijn. Dat wil toch wat zeggen”, glundert Colin. De traiteurservice werd uitgebreid en in 2010 besliste het koppel om ook de Spar-superette in Dudzele over te nemen. Deze wordt sinds dan gerund door Sabine en een medewerkster.

Maar de motor sputtert. “Beenhouwer is een knelpuntenberoep, en wij zijn al een tijdje op zoek naar een extra slager. Ik heb een supergemotiveerde kracht aan mijn medewerker Stefaan. Het lijkt stilaan onmogelijk om nog zo’n goede beenhouwer te vinden, laat staan die ook nog eens te houden. Ondanks de goede sfeer bij ons zien we het verhaal vaak vroeger eindigen dan we zouden willen, om tal van redenen. Ook voor de winkel is het vinden van goed personeel geen evidentie. Ook mag het vast personeel – bijvoorbeeld door middel van extra flexi-uren op het vast contract – bij ons in de zaak geen extra uren tewerkgesteld worden. Wel mogen ze dit doen in een ander bedrijf na de werkuren bij ons. Begrijpe wie begrijpen kan…”

“Nu zijn wij ook in het weekend gesloten. De winkel is van maandag tot vrijdag van 6 tot 13 uur geopend. Wel is het altijd mogelijk te bestellen via onze vleesautomaat, en kunnen bestellingen uiteraard altijd in het atelier afgehaald worden. Want ook al is de winkel gesloten, wij zijn wel nog aan het werk in het atelier.”

Spar over te nemen

“Personeel vinden is vandaag de dag dé uitdaging van de zelfstandige, geloof me”, vervolgt Colin. “Gelukkig is de samenwerking met ons vast team al jaren een droomverhaal. Die mensen zijn voor ons van onschatbare waarde”, aldus Colin, die besloot om de Spar-winkel in Dudzele over te laten.

