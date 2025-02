Slager John opent de deuren in Zwevezele: “Eigenlijk heet ik Ion, maar iedereen noemt me John”

In de Bruggestraat 146A in Zwevezele openden Ion Nistor (36) en zijn echtgenote Georgiana (31) onlangs de deuren van ‘Slager John’. Het koppel heeft Roemeense roots, al verloren ze acht jaar geleden hun hart aan Zwevezele. “Hier voelen we ons thuis”, aldus het koppel.

Slagerij-traiteur John is te vinden in het handelspand waar vroeger bakkerij Choc-O-Fee en nog vroeger bakkerij Geert gevestigd was. De nieuwe zaak is moeilijk te missen, want sinds vorig weekend staan voor de deur twee grote ballonfiguren naast elkaar, met de kleuren van de Belgische en de Roemeense vlag. Geen toeval, want de zaakvoerders hebben Roemeense roots. John en zijn vrouw kwamen acht jaar geleden in ons land terecht en wonen samen met hun drie kinderen in de Laurierstraat. “Ik droom al jaren van een eigen slagerij. Op mijn zestiende ging ik in Roemenië al helpen bij slagers en in slachthuizen. Hier in België ben ik destijds ook in een slachthuis gestart, al heb ik de voorbije jaren ook bij verschillende bekende traiteurzaken in de regio gewerkt. Maar de droom om een eigen zaak te starten is altijd gebleven.”

“Mijn vrouw en ik vonden de tijd rijp om de sprong te wagen. Eigenlijk heet ik trouwens Ion, maar iedereen noemt me John”, legt de slager uit. “Ion is zo’n beetje de Roemeense versie van die naam en toen we destijds naar België kwamen werd ik in de omgang heel snel John genoemd. En die naam is blijven plakken. Zelfs mijn vrouw noemt me zo. Dus over een naam voor de nieuwe slagerij hoefden we niet lang na te denken.”

De zoektocht naar een geschikt pand daarentegen had wel wat voeten in de aarde. “We wilden allebei heel graag in Zwevezele blijven”, gaat Georgiana verder. “We wonen hier niet zo ver vandaan, onze kinderen zitten hier op school en we voelen ons hier thuis. We zijn verschillende bestaande slagerijen gaan bezoeken, maar opnieuw beginnen ergens anders? Dat zagen we niet zitten. Dus toen dit te huur kwam zijn we meteen gaan praten met de eigenaar en dan is alles heel snel gegaan. De voorbije maanden stopten we deze voormalige bakkerij in een compleet nieuw jasje gestopt. De toonbank is gebleven, maar zowat al de rest is vernieuwd.”

Rolletjes rundergehakt

John en Georgiana mikken op een breed publiek. In die toonbank liggen vooral klassieke Belgische vleeswaren en charcuterie, terwijl je bij Slager John ook oervlaamse bereide gerechten zoals stoofvlees of vol-au-vent kunt vinden. Ook belegde broodjes zijn er verkrijgbaar. Al zorgde John ook voor een Roemeense ambachtelijke touch. Zo is ‘Mici’ (of Mititei) een typisch Roemeens gerecht. Het gaat om rolletjes gekruid rundergehakt. “Een Roemeense specialiteit”, legt John uit. “Die kan je in de pan klaarmaken, maar de smaak komt eigenlijk het best tot z’n recht op de barbecue. Verder is worst van varkens- of rundsgehakt sowieso zowel in Roemenië als in België populair, net als droge worstjes. Alles is trouwens vers gemaakt en volgens eigen recept.”

Slager John is van maandag tot zaterdag open van 8 tot 18 uur. Op woensdag is de zaak open tot 13 uur. Ook op zondag kan je er terecht tussen 8 en 13 uur. (SV)