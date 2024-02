Skyline Communications uit Izegem schenkt Make-A-Wish Vlaanderen 6.000 euro

Skyline Communications, het toonaangevend technologiebedrijf gevestigd in Izegem, heeft 6.000 euro ingezameld ten voordele van Make-A-Wish Vlaanderen. De fondsen werden verzameld door middel van diverse initiatieven, met als hoogtepunt een succesvolle comedyshow in Skyline Park Izegem met 230 enthousiaste aanwezigen.

Elk jaar pakt Skyline Communications uit met een grootschalige campagne om geld in te zamelen voor het goede doel. “Sociaal engagement is een kernwaarde binnen onze bedrijfscultuur”, benadrukt Emma Saldi, HR-medewerker bij Skyline. “We zijn dan ook ontzettend trots dat we een cheque van 6.000 euro hebben kunnen overhandigen aan Make-A-Wish Vlaanderen. Dit initiatief toont de kracht van samenwerking, en we zijn dankbaar voor de steun van iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van onze inzamelingsactie.”

Magische wensen

Ook bij Make-A-Wish Vlaanderen werd de inzamelingsactie met veel enthousiamse onthaald. “Het ingezamelde geld is van onschatbare waarde voor de zieke kinderen en hun familie,” onderstreept Marleen Verschuere, regio-verantwoordelijke voor West-Vlaanderen van Make-A-Wish. “Het stelt ons in staat om hun meest magische wensen te vervullen en we zijn dan ook enorm dankbaar voor de steun van Skyline Communications en haar partners.”

Lachen voor het goede doel

Het hoogtepunt van de inzamelingsactie was de comedyshow georganiseerd door Skyline Communications in samenwerking met Skyline Park. Met grote comedynamen als Hans Cools en Gunter Lamoot werden de 230 aanwezigen verzekerd van een avond vol gieren en brullen. “De comedyavond is een cruciaal element van onze inzamelingsactie,” benadrukt Lode Ketelair, Marketing Manager bij Skyline. “Skyline Communications en Skyline Park dragen samen alle artistieke en productionele kosten waardoor elke euro die we ophalen rechtstreeks naar Make-A-Wish Vlaanderen gaat.”

Soepverkoop en kerstdrink

En Skyline pakte niet enkel uit met een comedyshow, maar richtte ook nog enkele andere initiatieven in om geld in te zamelen. Zo organiseerden ze wekelijks een soepverkoop in Skyline Park voor medewerkers op de bedrijvencampus. Hun kerstdrink bood dan weer een gezellige gelegenheid om bij te dragen via de verkoop van snacks, warme dranken en een scala aan kleding en nuttige items waarvan de opbrengsten ook volledig voor het goede doel waren bestemd.

“Wij zijn ontzettend trots om Make-A-Wish Vlaanderen te kunnen steunen bij hun nobele doel en we kunnen niet wachten om te ontdekken welke dromen ze hebben verwezenlijkt met het ingezamelde geld,” voegt Emma er nog aan toe.