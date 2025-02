Skyline Communications niet te spreken over Ventilusnieuws: “Ik zal de kabels kunnen aanraken vanuit mijn bureau”

Deze morgen werd meer uitleg gegeven over het milieueffecentrapport (MER) van het Ventilus-tracé, daaruit blijkt dat er pal ter hoogte van Skyline Communications in Izegem een mast (Mast P13) is voorzien. “Ik zal de kabels haast letterlijk met mijn handen kunnen aanraken”, zegt Bert Vandenberghe die samen met zijn broers Ben en Frederik deze technologische wereldspeler leidt vanuit Izegem. “Wij zijn verbouwereerd, we overwegen zeker te verhuizen als die plannen worden uitgevoerd. We zijn ook opnieuw ontsteld niet op de hoogte te zijn gebracht, maar onze juridische procedures lopen sowieso verder.”

Skyline Communications stelt 350 mensen tewerk, waarvan 200 in Izegem. Die werken in de (kleinste) Skyline-toren die in 2015 werd gebouwd in de oksel van de E403 en de Rijksweg, langs de Ambachtenlaan. In 2019 werd een tweede toren gebouwd, nog hoger, maar iets verder van de autosnelweg. “Die verhuren we vooral, aan een 20-tal bedrijven, maar ook voor co-workingplaatsen en als eventlocatie.”

De bovenste verdieping van die toren heeft een terras dat uitkijkt richting Oekene en Rumbeke. “Maar daar zouden we dus op die kabels kijken.”

“Samen met mijn broers zitten we op dezelfde lijn: wij gaan met onze mensen niet in die straling werken” (Ben Vandenberghe)

De toren die Skyline Communication zelf helemaal inpalmt ligt dus nog iets dichter bij de autosnelweg. “Mijn bureau is op zowat 30 meter van de E403, daar moet dat tracé nog tussen komen, met ook de nodige afstand naar de autosnelweg toe. Ik zal die kabels dus als het ware van vanuit mijn bureau kunnen aanraken. Voor ons is het al moeilijk om gekwalificeerd personeel te vinden. Maar als die bovengrondse leiding er komt, dan zal het al helemaal onmogelijk worden. Samen met mijn broers zitten we daarop dezelfde lijn, we willen niet in die straling werken. Dus zullen we verhuizen als het zover komt. In de overeenkomst stond ook dat bedrijven binnen de honderd meter van die masten de kans zouden krijgen om mits een compensatie te verhuizen, maar wij hoorden opnieuw niks. Het is opnieuw de media die ons op de hoogte moet brengen.”

Niet tegen eigen principes zondigen

Ook de andere Skylinetoren deelt in de brokken. “Die ligt dus iets verder, maar ik kan me voorstellen dat er daar ook bedrijven zijn die zullen afhaken. Net als de mensen die bij ons evenementen organiseren.”

Skyline Communications is een bedrijf dat inzet op duurzaamheid. “Het hele Ventilusverhaal zoals het nu blijkbaar op tafel ligt, druist ook helemaal in tegen onze principes. Wij willen groen en gezond zijn, mensen krijgen hier de kans om te sporten en te ontspannen. We bieden een fantastische, lichtrijke werkomgeving aan. En dan gaan we ze niet laten werken in die straling natuurlijk. We hebben al vaak geprobeerd het overleg aan te gaan, maar het is een dovemansgesprek. We zijn dan ook verbouwereerd, maar helaast niet meer verbaasd.”