Skyline Communications geeft Leeuw van export-trofeeën terug aan Vlaamse Regering: “Hiermee willen we de rechtsonzekerheid als ondernemer aanklagen”

Frederik Vandenberghe, CFO en mede-eigenaar van het Vlaamse technologiebedrijf Skyline Communications uit Izegem, heeft vandaag de prestigieuze Leeuw van de export-trofeeën terug overhandigd aan de Vlaamse Regering. Dat doet het bedrijf om de regering te wijzen op het gebrek aan rechtszekerheid waarmee Skyline Communications geconfronteerd wordt met de Ventilus-verbinding. Die hoogspanningsverbinding komt volgens de huidige plannen boven het bedrijventerrein van Skyline Communications te hangen. Elk verzoek om in gesprek te gaan over een oplossing of een mogelijke opkoopregeling, botst op stilte.

“Als de verbinding er komt zoals voorzien dan hebben we maar één keuze: onze site met verlies verkopen en elders opnieuw beginnen”, legt Frederik Vandenberghe uit. “De financiële oefening hebben we in alle objectiviteit gemaakt en die komt neer op een verlies van 45 miljoen euro. De combinatie van dit verlies en de investering om opnieuw te beginnen, kunnen we niet dragen. Als we bij de betrokken instanties in dialoog willen gaan over een oplossing dan stuiten we overal op een gesloten deur.”

Het is die rechtsonzekerheid die Skyline Communications nu aan de kaak wil stellen. “Als ondernemers vragen wij rechtszekerheid voor onze investeringen en een volwaardige compensatie in geval van structureel waardeverlies door investeringen van maatschappelijk belang”, zegt Frederik Vandenberghe. “Een particulier, van wie de woning voor dergelijke infrastructuur moet wijken, kan op oplossingen zoals een opkoopregeling rekenen. Wij vragen enkel een gelijke behandeling.”

Skyline Communications won als enig bedrijf twee keer de Leeuw van de export-trofee, eerst als klein bedrijf in 2012, daarna opnieuw als groot bedrijf in 2017. Naast de hoofdzetel in Izegem heeft Skyline Communications kantoren in de VS, Portugal, Singapore, Bosnië-Herzegovina en Dubai. Samen met die hoofdzetel huisvest Skylinepark, het bedrijventerrein waar het bedrijf de voorbije tien jaar intensief in investeerde, 35 ondernemingen, gaande van start-ups tot grotere bedrijven waaronder een event-locatie. De toekomst daarvan is door de plannen onzeker. Frederik Vandenberghe: “Door ons in het ongewisse te laten, zegt de regering in feite: ondernemers, investeer gerust, maar we kunnen wel niet garanderen of jullie investering iets waard blijft.”