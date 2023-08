Skinz, een nieuwe naam en locatie voor het schoonheidsinstituut van Frédérique Stock

16 jaar geleden nam Frédérique Stock (42) het schoonheidsinstituut LoungeSpa over. Binnenkort verhuist de experte in huidverbetering en suikerontharing van Wijngaardstraat 12 naar Leiestraat 40. “Met de nieuwe locatie komt ook een nieuwe naam: Skinz. Ik wil me profileren als huidverbeteringsinstituut.”

Maandag 11 september opent Frédérique de deuren van haar schoonheidsinstituut Skinz. Op zaterdag 23 september volgt een feestelijke opendeurdag van 10.30 tot 17 uur met 10 procent korting op alle producten. “De nieuwe naam Skinz zegt meer wat ik doe. Ik focus me vooral op gelaatsverzorging, huidverbetering en suikerontharing. Daarnaast kan je bij Skinz ook terecht voor ontspannende massages, wenkbrauwkleuring en hennabrows. Met een glaasje in de hand kunnen mensen op 23 september kennismaken met het instituut en mijn behandelingen.”

“Schoonheid iets van alle tijden en alle leeftijden” – Frédérique

De baseline “Everlasting beauty” heeft twee betekenissen. “Enerzijds stopt skincare niet na je bezoek, met het juiste advies en producten kan je de behandeling thuis verderzetten. Anderzijds is schoonheid iets van alle tijden en alle leeftijden. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Ik groei mee met jouw noden in elke fase van je leven.” Frédérique werkt voor haar huidverzorging met het cosmeticamerk Germaine de Capuccini. Nieuw is haar aanbod minerale make-up van L’oyé.

Nood aan ruimer pand

Skinz is de laatste jaren enorm veel gegroeid. “Ik was altijd bezig in mijn zaak, maar nooit aan het werken aan mijn zaak. Toen ik tijdens corona zeven maanden moest sluiten, heb ik een nieuwe website opgericht met webshop en boekingssysteem. Sindsdien ben ik ook veel meer aanwezig op Instagram om mijn naambekendheid te vergroten. Met de vele nieuwe klanten werd mijn zaak te klein. Dus zocht ik een ruimer pand in het centrum van Kortrijk. De ligging in de Leiestraat is ideaal, hier is meer passage.” Op de nieuwe locatie zijn twee behandelruimtes en meer plaats voor stock. Frédérique vond al twee collega’s die haar zullen bijstaan en er zullen werken op zelfstandige basis.

Skinz werkt enkel op afspraak en is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18.30, op zaterdag tot 12 uur. Meer informatie op www.skinzkortrijk.be.