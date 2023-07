Skatewinkel in Oostende brengt genummerde serie skateboards uit van Cowboy Henk: “Naar aanleiding van ons tienjarig bestaan”

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van Joystreetride Skateshop in de Christinastraat in Oostende gingen Shane Huyghebaert en Bjorn Boeten een exclusieve samenwerking aan met Herr Seele voor het ontwerp van een skateboard met een tekening van Cowboy Henk.

Shane en Bjorn brengen honderd exclusieve skateboards uit met een tekening van Cowboy Henk. De Belgische stripreeks wordt getekend door Herr Seele en geschreven door Kamagurka. “Ik ben al jaren fan van Cowboy Henk”, vertelt Shane. “Toen ik tien jaar geleden in de zaak begon te werken – zeven jaar geleden werd ik medezaakvoerder – speelde ik al met het idee om iets te doen met Cowboy Henk. Alleen was de tijd er niet rijp voor.”

Moeilijke periode

De voorbije crisissen en de werken in de Christinastraat waren een beproeving voor de winkel. “We hebben moeten knokken om te overleven”, vervolgt Shane. “Er was de coronacrisis, de energiecrisis en daarnaast lag de straat hier maanden open voor werken. Dat doet een fysieke winkel geen deugd. Maar doorzetters als we zijn, besloten we door te gaan en nu is hopelijk alles achter de rug.”

Populair

Skaten zit de laatste jaren opnieuw in de lift. “Vooral de voorbije twee jaar. Je merkt dat de jeugd de weg naar het skaten teruggevonden heeft. Net daarom leek ons de tijd rijp om eindelijk werk te maken van een samenwerking met Herr Seele”, aldus Shane.

Het resultaat is een serie van honderd skateboards met een mooie tekening van het geesteskind van Herr Seele. “De boards zijn allemaal genummerd en kosten 120 euro. Die zijn verkrijgbaar in de winkel.”