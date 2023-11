Skateshop NineOneOne verhuist naar Noordzandstraat in Brugge

NineOneOne, een van de oudste skateshops van het land, verhuisde na twintig jaar aan de Eiermarkt in Brugge naar een ruim pand in de Noordzandstraat. “Hier zitten we in een sterke winkelstraat met passanten die daar zijn om te shoppen”, zegt zaakvoerder Fabian Verhaeghe.

De bekende skateshop NineOneOne, die al bestaat sinds 1997, huist voortaan in de Noordzandstraat 86-88, in een pand waar voorheen verlichtingszaak Cathenis zat. “We waren twintig jaar actief aan de Eiermarkt met onze skateshop. Deze locatie werkte behoorlijk goed omdat de winkel daar al zo lang gevestigd was en grote bekendheid geniet. Maar het is toch meer een uitgangsbuurt dan een shoppingbestemming”, zegt zaakvoerder Fabian Verhaeghe (37).

Ruim en open

“Hier in de Noordzandstraat bevinden we ons in een sterke winkelstraat met passanten die daar zijn om te shoppen. We zitten ook dichtbij ‘t Zand en de Smedenstraat en dus op een belangrijk as in het centrum.” De nieuwe locatie is een opmerkelijk ruim en open pand met ook winkelruimte op de verdieping en een kelder en achterbouw waar de uitbaters hun stock kwijt kunnen.

Focus op jongeren

NineOneOne verkoopt alles wat met skaten te maken heeft: van professioneel skateboardmateriaal tot kledij, schoenen en accessoires. “Onze doelgroep is vrij breed. We hebben skatemateriaal en kledij voor kinderen vanaf 8 jaar evengoed verkopen we schoenen aan mensen ouder dan 50. Maar onze hoofdfocus ligt echter wel op jongeren tussen de 12 en de 18 jaar”, verduidelijkt de zaakvoerder.

“Wij zijn uniek omdat we meer zijn dan een winkel. Natuurlijk verkopen we spullen maar veel van onze winst gaat terug naar de skate community. We organiseren events en bezorgen jonge gasten een tweede thuis.”

Ook exposities

“Een voorbeeld: we werken erg nauw samen met de mensen van Skatepark Beastwood in Sint-Michiels. Je kan bij ons ook je skateboard laten personaliseren en we organiseren ook al eens exposities met lokale kunstenaars – uiteraard in de skatesfeer – in onze winkel. Dat alles maakt ons toch echt wel uniek, durf ik zeggen”, zegt de zaakvoerder.

Meer info: www.skateshop.be