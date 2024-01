Sitra Group uit Ieper wordt wielersponsor van wielerploeg Intermarché-Wanty: “We delen dezelfde waarden”

Wielerploeg Intermarché-Wanty verwelkomt Sitra Group uit Ieper als nieuwe sponsor op de uitrusting van het UCI WorldTeam, met onder meer Biniam Girmay, ex-winnaar van Gent-Wevelgem. Het logo van het internationaal transportbedrijf met specialisatie in het transport en logistiek van voedingsmiddelen zal voortaan niet enkel de Europese snelwegen, treinsporen en waterwegen kleuren, maar tevens in het peloton op de rug van de renners, net onder beide schouderbladen. Tot het team behoren onder meer onze gouwgenoten Vito Braet, Baptiste Planckaert en de ingeweken Gerben Thijssen.

“Sitra is verheugd haar partnerschap met Team Intermarché-Wanty aan te kondigen”, zegt CEO David Saelens. “Met trots delen we dezelfde waarden: gedrevenheid, passie en toewijding. Net zoals onze vrachtwagens elke kilometer met vastberadenheid afleggen, gaan we samen met Intermarché, Wanty en de andere partners van het team voor de extra mijl in de wielerwereld. Deze samenwerking is niet zomaar een samenwerking, maar een 100 procent identificatie om samen uit te blinken en successen te behalen. Met gedeelde passie trappen we vol vertrouwen op weg naar een veelbelovende toekomst.”

Marktleider in levensmiddelenlogistiek

Wanneer u vandaag lekker eet, is de kans groot dat de ingrediënten van deze maaltijd door Sitra Group behandeld werden. Het familiebedrijf is sinds 1962 marktleider in de levensmiddelenlogistiek en vervoert, verwerkt en slaat levensmiddelen op in alle verschillende vormen, van poedervorm over vloeibaar tot pallets.

Het ultramoderne transportbedrijf bouwt dagelijks aan een uitgebreide, moderne infrastructuur en duurzame transportoplossingen voor grondstoffen. Met passie voor transport en voor de job gaan de intussen meer dan 2.000 gedreven en gemotiveerde medewerkers steeds voor dat extraatje om hun service uniek te maken voor hun partners. Zo levert Sitra Group met veel goesting een professionele service.