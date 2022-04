Site Watty in Roksem herleeft met tankstation en carwash

Onlangs vond de officiële opening plaats van tankstation Gulf langs de Brugsesteenweg 73. Het staat op het vroegere station Q8 van de familie Watty. Tegen de zomer opent er ook een nieuwe carwash en zijn er plannen om achteraan een bedrijventerrein te maken voor KMO’s.

Christophe Devisch van garage Hyundai in onder meer Eernegem is de nieuwe eigenaar van de site Watty. Bram Lambert van Mazout Expres baat er nu een Gulf-station uit. Hij heeft met dat in Roksem nu vijf stations in eigen beheer.

“Ik was meteen kandidaat om het tankstation te renoveren en huur deze plek aan Christophe. Ik zal de prijzen hanteren die hier in de streek gangbaar zijn, dus zo laag mogelijk. Voor professionelen bied ik een tankkaart aan die je kan aanvragen via info@mazoutexpres.be.”

Een andere huurder van een gedeelte van de site is Rik Mannens van NV Autostrade. Hij realiseert op de plek een volledig nieuwe carwash. “Ik ben al sedert 2000 actief in deze branche met een carwash in Beernem, Loppem en Ruddervoorde. Hier komen er twee naast elkaar. De carwash werkt automatisch, met zachte borstels die geen krassen maken op de carrosserie van de wagen. Je zal hier zeven dagen op zeven van 6 tot 22 uur terecht kunnen.”

De werken voor de carwash starten binnenkort zodat de opening in de zomer realistisch is. “De investering bedraagt 350.000 euro”, aldus nog Rik Mannens. “Naast een prijs per wasbeurt bieden we ook een abonnement aan. Dat kan je via onze website www.autostradenv.be bestellen.”

Nieuw bedrijventerrein

Waar het garagegedeelte van de site Watty is, komen loodsen waar KMO’s terecht zullen kunnen. “Ik heb aan de vorige eigenaars beloofd om deze plek weer te laten floreren en wil dat doen met plaatselijke ondernemers. Naast opslagruimtes voor enkele bedrijven komen er ook bureaus die te huur zullen zijn. Tot slot heb ik plannen om in de shop opnieuw een winkel onder te brengen.”

“We zijn verheugd dat investeerders naar Oudenburg komen en partners de handen in elkaar sloegen om deze site te opwaarderen en hier nieuwe activiteiten mogelijk te maken”, aldus burgemeester Anthony Dumarey bij de opening.