Sioen maakt komende 15 jaar kledij voor Belgische militairen en krijgt minister van Defensie op bezoek

Op dinsdagmiddag 13 september bracht federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) een bezoek aan Sioen in kader van het Belgian Defence Clothing System. Sioen zal namelijk de komende 15 jaar meewerken aan de nieuwe uitrusting van de Belgische soldaten.

Het Consortium SSC, bestaande uit de bedrijven Sioen, Seyntex en Crye Precision™, mag het Belgian Defence Clothing System (B.D.C.S.) uitrollen bij Defensie. De komende 15 jaar zal SSC onze militairen uitrusten met nieuwe operationele kledij en toebehoren voor een totaalbudget van 410 miljoen euro.

De voorgestelde operationele kledij bestaat uit verschillende lagen waarbij alle stukken complementair en geïntegreerd zijn. Zo kan er een optimale en aangepaste bescherming gegarandeerd worden voor zowel de mannelijke als vrouwelijke militairen. Gedurende de looptijd van het contract, zal het basispakket uitgebreid worden met onder meer op wol gebaseerde onderkledij, regenkledij, en een CBRN-uitrusting (Chemisch, Bacteriologisch, Radioactief, Nucleair).

Op dinsdag 13 september ontving Sioen minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) op zijn sites in Moeskroen en in Ardooie. De minister kreeg in Moeskroen onder meer een rondleiding in het semi-geautomatiseerde distributiecentrum. Achter die bestaande vestiging moet eind 2024 een extra logistiek centrum openen van zo’n 10.000 vierkante meter. Daarna trokken de bedrijfsleiders en de minister naar het hoofdkwartier van Sioen in Ardooie, waar samen met de top van Defensie overlegd werd over het Belgian Defence Clothing System.

Betere stoffen

“Het is een hele eer dat we de minister mogen ontvangen”, reageert CEO Sioen Industries Michelle Sioen. “We zijn heel tevreden met dit grote contract en kunnen vandaag tonen hoe we te werk gaan. We blijven inzetten op innovatie om in de toekomst nog betere stoffen en kledij te kunnen leveren.”

Ook minister Dedonder was blij om ter plaatse de productie te kunnen aanschouwen. “Het is belangrijk om contact te houden met de Belgische bedrijven waarmee Defensie samenwerkt. Bij Sioen zag ik hoe men dagelijks werkt aan de toekomstige materialen van het Belgisch leger.”

Veiligheid

Want inzetten op Defensie staat sinds kort opnieuw hoog op de agenda. “De voorbije decennia werd er zwaar bespaard. Vandaag zien we dat de ommekeer gestart is. Defensie moet opnieuw een apparaat worden dat op een veilige manier zijn missies kan uitvoeren en de veiligheid van alle Belgen, zowel in het binnen- als buitenland, kan garanderen. Bovendien moet Defensie weer een centrale rol krijgen in de maatschappij, en jongeren toekomst geven door onder meer opleidingen en carrièremogelijkheden aan te bieden.”