Sioen in Ardooie ziet vraag naar kogelwerende vesten exploderen

De oorlog in Oekraïne doet de vraag naar kogelwereld materiaal stijgen en dat voelen ze bij textielproducent Sioen in Ardooie. Sioen is marktleider op het vlak van beschermingskledij. De toenemende vraag zet Sioen aan tot voorzichtigheid.

Vooral opdrachten van overheidsinstellingen nemen fors toe, maar ook uit Oekraïne komt de vraag naar kogelwerende vesten. Er is vraag op korte termijn naar duizenden stuks. Het maakt Sioen niet euforisch, want de capaciteit is wat het is, dus met beperkingen, en ze zijn afhankelijk van de toeleveringen van het nodige materiaal. . bovendien zijn ze waakzaam dat het geleverde in de juiste handen terecht komt.

Alle mailberichten en telefonische bestellingen worden op hun juistheid en herkomst nagetrokken. Dergelijke bestellingen zijn overigens onderworpen aan overheidscontrole.