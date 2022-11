Sinterklaas en Kerstman zetten chocolaterie Lucardi in Heule aan het werk

In de chocolateriewereld is het druk tijdens de sinterklaasperiode. Ook bij Chocolaterie Lucardi uit de Bozestraat in Heule is het alle hens aan dek. “De Sint wil dat ik voldoende maak voor alle kinderen”, zegt zaakvoerder Bram Coelembier (32). Elk jaar krijgt Lucardi de opdracht van de Sint om voldoende chocoladefiguren, marsepein en anders lekkers klaar te maken voor de grote kinderdag.

En wanneer Sinterklaas de deur uit is, komt de Kerstman al aankloppen. “Dit is de drukste periode van het jaar, maar eigenlijk is het altijd druk bij ons”, vertelt Bram.

We vervaardigen alles zelf. We gieten alle figuren zelf in ons atelier. We hebben ze in verschillende soorten, formaten en smaken. “Melkchocolade is en blijft de koning der chocoladesmaken. Het is de klassieker bij uitstek, zowel in de figuren als bij de pralines. De fondant en witte chocolade hinkt een stuk achter, maar heeft ook zijn liefhebbers. Over smaak valt niet te twisten”, vertelt Bram.

Op de vraag hoeveel chocolade er nodig is om Sinterklaas en de kerstperiode te overbruggen, praat Bram vlug over een paar ton chocolade. “Tijdens de eindejaarsfeesten zijn onze pralines enorm in trek. We maken ze in vormpjes: hulstblaadjes, kerstboompjes… Dit hebben we ook voor de Sinterklaasperiode.” Lucardi is nu al bezig om de kerstperiode voor te bereiden. De ijstaartenproductie is gestart, goed voor duizenden lekkerbekken.

Bram zit al van kinds af tussen de chocolade, want Lucardi werd opgericht door zijn ouders in 1986. Bram startte in 2008, na het beëindigen van zijn studies als chocolatier banketbakker aan Ter Groene Poorte in Brugge. In Lucardi werken vier personen. “We werken met twee in de winkel, onder wie mijn vrouw Sanne en twee in het atelier. Doordat het nu zo druk is, werken we tijdelijk met twee extra werkkrachten in het atelier.”