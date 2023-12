Sint-Idesbald heeft na jaren eindelijk weer een bankautomaat: “Jaren hebben we hiervoor gestreden”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk staat hij er: de gloednieuwe bankautomaat in Sint-Idesbald. Je vindt de automaat aan de Koninklijke Baan 330, bij de verkeerslichten tussen de Zeedijk en de Strandlaan. Tot grote tevredenheid van de handelaars, de inwoners en bezoekers én het lokale bestuur.

Verscheidene jaren was er in de Strandlaan, de Koninklijke Baan en de Zeedijk in Sint-Idesbald, geen bankautomaat meer te bespeuren waar mensen geld konden afhalen of storten, laat staan een bankverrichting doen. Uiteindelijk kwam het tot een akkoord tussen het gemeentebestuur en Batopin, en werd er een geschikte locatie gevonden.

Batopin is een project van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC en staat in voor de uitbouw van een geldautomatennetwerk in België. De oorspronkelijke plannen om het cashpunt te installeren in het toerismekantoor op de Zeedijk, werden opgeborgen toen zich een betere opportuniteit voordeed: het pand aan de Koninklijke Baan 330.

Beschut tegen regen

Net als voor de automaat in de Zeelaan 188 in Koksijde-Bad en de tramhalte aan de Wepionstraat in Oostduinkerke lobbyde het gemeentebestuur om een cashpunt te voorzien in het kunstenaarsoord. Met succes, want op 8 december zorgde Batopin voor een uitgesteld sinterklaascadeautje voor de inwoners van Sint-Idesbald. Cash geld moet toegankelijk zijn voor iedereen! Binnenkort wordt ook de glazen luifel aan het gebouw opnieuw geplaatst zodat de mensen beschut zijn voor de regen als ze geld afhalen.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik ben heel bij dat de nieuwe bankautomaat een feit is. Het was een lange zoektocht, maar de aanhouder wint. Graag bedank ik mevrouw Marie Janart van Batopin. Zeker met de kerstdagen in zicht is deze afronding een goede zaak. Ik hoop dat de mensen in Baaldje blij zullen zijn.” Daar sluit ook Dorine Geersens, schepen van Lokale Economie, zich bij aan: “Vanaf nu kunnen we terug met klinkende munt betalen in Baaldje. Hopelijk brengt dit veel geld in het laatje van onze lokale handelaars!”

Zucht van verlichting

Ook de handelaars slaken een zucht van verlichting. “Eindelijk, na twee jaar wachten kunnen we onze klanten weer een optimale service bieden! We stonden machteloos tegenover de vele klachten van de mensen, die naar andere gemeentes moesten voor contant geld, en die dan niet zelden ook daar hun boodschappen deden in plaats van in Baaldje! Hoewel er heel veel betalingen met bankkaarten gebeuren, vinden mensen het toch nog altijd handig om ook wat cash in hun portemonnee te hebben, om een koffietje te drinken, of voor een kleine aankoop.”

Patricia Vandenbroucke, zaakvoerster van WeekendMode: “Jaren hebben we hiervoor gestreden en gelobbyd, met Unizo en via Febelfin! Ook onze politieke partijen voerden hier een campagne rond! Iedereen is nu tevreden, alleen jammer dat er veel kostbare tijd verloren is gegaan!”