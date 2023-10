Sinnfoort in Oekene maakt straks plaats voor indoor speeltuin en looppiste van 30 m in het Runner’s lab

De vastgoedontwikkelaar Global Estate Group uit Oostkamp was al enkele maanden eigenaar van de gebouwen van Sinnfoort in het hartje van Oekene. Lange tijd was het muisstil omtrent hun plannen. Daar komt nu verandering in.

Twee van de drie interne panden zijn sinds eind augustus verhuurd. In loods één komt indoor speeltuin Ballorig en in loods twee Runners’ lab een winkel voor loop-en active walkingschoenen en alles wat daar rond draait.

Runners’ lab heeft haar hoofdzetel en een winkel in Zwijndrecht, daarnaast zijn er vestigingen in Gent, Zaventem, Paal-Beringen, Antwerpen, Rumst en straks in Roeselare (Oekene). “In onze winkels vind je, raar maar waar, geen schoenen”, vertelt Annelies Weyts, commercieel directeur. “Maar wel een looppiste van 30 m met daarin een drukplaat van 2 m waarbij de afrol van de voet gemeten wordt. Dat is onze dynamische footscan® ontwikkeld door de stichter Jempi Wilssens. Op basis van de ganganalyse en de specifieke behoeften van de sporter worden een drietal modellen wandel- of loopschoenen aanbevolen.”

“De klant kiest uiteindelijk zelf, maar we kunnen advies geven over wat de beste schoen is voor hun loopstijl. In onze winkels is er wel een ruime keuze aan kledij en alle mogelijke accessoires om te lopen of te wandelen. We zijn ook dé specialist van spikes voor atletiek. Onze ambitie, sinds de start in 1980, is om mensen te laten lopen/wandelen vrij van blessures. De opening is voorzien in het weekend van 16 en 17 december.”

Binnenspeeltuin

In een tweede interne loods komt Ballorig een binnenspeeltuin gelijkaardig aan die in Harelbeke, Gent, Aalst, Hasselt, Linter, Doornik en Moeskroen. De groep, marktleider in indoor speeltuinen, bestaat sinds 1996, heeft ook 40 vestigingen in Nederland en vier in Duitsland. “We zijn momenteel druk bezig met het bekomen van de nodige vergunningen”, zegt Roland Deege, financieel directeur en verantwoordelijke voor de Belgische vestigingen. “We hopen te kunnen openen in de lente van volgend jaar. We bezorgen kinderen tot 12 jaar onbeperkt speelplezier en organiseren op verzoek kinder- en verjaardagsfeestjes en schoolreizen en dat zijn we ook van plan in Roeselare”, klinkt het.