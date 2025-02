Sima Tours breidt verder uit: “We bouwen een soort wachtterminal bij”

Autocarbedrijf en reisbureau Sima Tours start binnenkort met de bouw van een ontvangstgebouw met ruime parking. Rond juni zouden de werken afgerond zijn. Langs de Brugse Baan komt een toegangsweg naar de nieuwbouw.

In februari 2024 nam de zaakvoerder van Sima Tours, Lieven Vandevelde (56), het autocarbedrijf ‘Albion Tours’ over. Door die overname is er momenteel een gebrek aan ruimte. “Sima Tours nam alle chauffeurs en een aantal bussen over. Zo kwam het huidige gebouw vol te staan met bussen. Wat we bijbouwen is een soort wachtterminal. Een ontvangstruimte met toiletten waar de reizigers kunnen wachten om de reis aan te vangen. De ruime, deels overdekte parking is voorzien voor de auto’s van de chauffeurs en de mensen die op reis vertrekken met de autocar. De chauffeurs hebben dringend nood aan meer parking en een lokaal voor hen. Voor de bezoekers van het reisbureau is er al ruime parking voorzien.”

Het stuk grond van 1.800 vierkante meter ligt tussen het huidige gebouw in de Industrielaan en de Brugse Baan. “Vroeger stond er een woning die de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) liet slopen en het perceel werd te koop gezet. Uiteraard konden we deze kans niet laten liggen.”

Toegangsweg

Er komt ook een toegangsweg langs de Brugse Baan. “Een toegangsweg naar de parking en naar het reisbureau. Langs de kant van de Brugse Baan worden twee oldtimerbussen geplaatst zodat het aantrekkelijker wordt en Sima Tours meer in het zicht komt. Zelfs na vijf jaar zijn er nog steeds mensen die niet weten dat we hier zitten. De oldtimers zijn een mooie blikvanger. De uitbreiding markeert een nieuwe mijlpaal in onze geschiedenis waarbij we de klanten nog beter van dienst kunnen zijn.”

Sima Tours verhuisde in juni 2020 naar de Industrielaan 8, naar de vroegere loods van Sima Tours die volledig verbouwd werd. “In totaal zijn er 45 vaste personeelsleden, waaronder chauffeurs en bedienden. Er zijn 44 bussen in gebruik waarvan de helft schoolbussen en de andere helft toerisme-autocars.”