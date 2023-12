Silvie Dhondt van Roslar Boekhoudkantoor behaalt brons in Fiscalist Challenge 2023 van FOD Financiën

FOD Financiën organiseerde voor de tweede keer een Fiscalist Challenge voor Accountant Professionals, een uitdaging die in het teken staat van fiscaliteit waarin experten zich meten in hun vakgebied. Silvie Dhondt uit Roeselare haalde een bronzen medaille.

Op donderdag 14 december namen twintig finalisten van deze FOD challenge het tegen elkaar op in een spannende finale in de gebouwen van de FOD Financiën North Galaxy in Brussel.

Fiscaal accountant ITAA Silvie Dhondt van Roslar Boekhoudkantoor in Roeselare behaalde hierbij brons als derde laureate nationaal in de categorie Expert Professional. Proficiat Silvie!