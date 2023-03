Silva opent eigen schoonheidssalon in Izegem

Silva Meeuws (28) startte onlangs met haar kap- en schoonheidssalon Silva, Hair-Nails-Beauty op de hoek van de Vlietmanstraat met de Gentseheerweg in Izegem. “Een eigen zaak starten was een droom die ik al enkele jaren koesterde en die nu realiteit is geworden”, zegt ze.

Silva is afkomstig uit Roeselare. “Ik werkte eerst als hondenkapster, maar wilde toch liever schoonheidsspecialiste worden en met een eigen kap- en schoonheidssalon beginnen. Ik volgde een opleiding schoonheidszorg en kapster aan het centrum volwassenenonderwijs in Kortrijk. Daarna volgde ik nog een extra opleiding schoonheidszorg bij Cosmalis in Roeselare”, vertelt ze enthousiast.

Totaalpakket

Silva startte al in 2019 een zelfstandige praktijk als kapster en schoonheidsspecialiste. “Toen deed ik dat in bijberoep terwijl ik bij Aldi werkte. In november verhuisden mijn vriend en ik naar onze huidige woning in de Vlietmanstraat in Izegem waar ik nu volledig zelfstandig als kapster en schoonheidsspecialiste werk.”

Bij Silva kan je terecht voor een gans gamma aan schoonheidszorgen zoals make-up, wimperpeeling, gelaatsverzorging, hennawenkbrauwen en lichaamsmassage en ook voor gelnagels, gelish en pedicure. “Omdat ik ook kapster ben, kan ik vrouwen die zich willen opsmukken voor een groot feest, een totaalpakket aanbieden van haarverzorging en schoonheidszorgen. Soms doe ik ook like-acties op Facebook waarbij schoonheidsproducten, een nagelsetje of een gelaatsverzorging te winnen zijn.” (IB)

Meer info over Silva: 0494 66 39 00, Facebook en Instagram.