Silke Geldhof (29) start kapsalon Hem & Haar in Bovekerke: “Knippen en brushen zijn mijn specialiteiten”

In de Noordstraat is Silke Geldhof gestart met kapsalon Hem & Haar. “Het was de bedoeling om te openen op 1 december. Maar door corona hebben we een valse start genomen”, aldus de 29-jarige kapster die haar opleiding genoot aan de Maricolen in Brugge.

Silke Geldhof (29) groeide op in Ichtegem. Ze woonde enkele jaren met haar man Shane Lapere en hun twee zoontjes Scott (7) en Ferre (6) in de Fortstraat in Koekelare, maar in december verhuisde het gezin naar een nieuwbouwwoning in de Noordstraat in Bovekerke.

“Het waren best pittige dagen. Op 1 december zijn we hier als gezin ingetrokken én zou het kapsalon openen. Maar het werd een valse start. Door corona moesten we in quarantaine en daardoor was ik genoodzaakt de opening uit te stellen”, begint Silke. Ze genoot haar opleiding tot kapper aan de Maricolen in Brugge.

“Ik heb tien jaar bij het bekende Deswarte Kappers in Torhout gewerkt. Toen we onze bouwgrond vonden en kochten had ik iets van ‘het is nu of nooit’ om de stap te wagen en als zelfstandige te beginnen. We hebben ons huis met daarbij het kapsalon helemaal zelf gebouwd. Shane is vele jaren metser geweest. Dat is een voordeel, maar ook een nadeel (lacht). Het heeft lang geduurd tot hij iets vond dat helemaal naar zijn goesting was.”

Thuis in Bovekerke

Silke werkt met de haar- en stylingproducten van Redken. “Mijn specialiteiten zijn knippen en brushen. Iedereen is hier welkom: zowel dames, heren als kinderen. Ondertussen vinden de mensen al goed hun weg naar mijn kapsalon, daar ben ik uiteraard heel tevreden mee.”

“We voelen ons als gezin ook al helemaal thuis in Bovekerke. Deze kleine gemeente trekt heel wat jonge gezinnen aan. Onze zoontjes blijven wel naar school gaan in Ichtegem. Maar het is slechts vijf minuutjes rijden naar De Bever.”