Silke Debels runt met The Hair Boutique haar eigen salon

Silke Debels is het gezicht van salon The Hair Boutique, gelegen in de Roeselaarsestraat 105 in Moorslede. Na een moeilijkere periode tijdens corona, zag ze al vlug dat ze de juiste beslissing nam.

“Sinds kort ben ik zelfstandig aan het werk in het salon”, vertelt Silke Debels (24) uit Moorslede. “Eerder werkte ik in bijberoep als kapster aan huis. Daarnaast ging ik nog gaan werken als poetshulp. Ik droomde altijd van een eigen salon en toen ik mijn huis gekocht had, heb ik nogal snel beslist om daar een salon in te maken. Dankzij mijn broer, papa en vriend is dit er snel gekomen.”

“In de coronaperiode opende ik mijn deuren, en dit was een mindere periode. Maar eens die ‘voorbij’ was, zag ik al snel dat het een goede beslissing was. Ik heb het risico genomen en heb er nog geen enkele keer spijt van gehad”, lacht Silke.

Mee met de trends

“Nu ben ik ook één van de jongste ondernemende kapsters hier in Moorslede, dus ik ben mee met de modetrends. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat ik blijf lessen volgen en open sta voor nieuwe technieken of behandelingen zodat ik jong en oud verder kan helpen, zoals de keratinebehandeling die ik nu zal aanleren. Ik hoorde van veel mensen rond mij dat ze daar wel geïnteresseerd in waren. Ik kreeg dan ook dikwijls de vraag of ik dat niet deed in mijn salon. Toen moest ik hen telkens teleurstellen. Daardoor ben ik op zoek gegaan naar een firma waar ik die techniek kan aanleren. Dus vanaf september kan ik ook mensen helpen die een keratinebehandeling wensen.”

“Kinderen, mannen en vrouwen kunnen bij mij terecht voor kleuringen, knipbeurten, permanenten, brushings en keratinebehandelingen. Op aanvraag epileer ik ook wenkbrauwen en doe ik make-up. Naast de haren verzorgen, verzorg ik ook de handen, dus kan je bij mij ook terecht voor gelish-rubberbase of gelnagels.”

“Als ik mezelf mag omschrijven ben ik iemand die graag omringd is door mensen. Ik ben behulpzaam, vriendelijk en ambitieus. Zo ga ik ook nog bij oudere mensen of mensen die zelf niet naar het kapsalon kunnen komen aan huis. Enkel op donderdag.” (RV)

The Hair Boutique, Roeselaarsestraat 105, Moorslede. Meer info: 0497 41 23 51.