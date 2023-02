SIDEC organiseert valentijnsactie met gouden munten in Komen-Waasten

Valentijn staat voor de deur en wereldwijd gaan harten sneller slaan. In Komen-Waasten niet in het minst onder stimulans van de SIDEC. Tortelduifjes kunnen er doorheen de gemeente op zoek naar zeven erg gegeerde gouden munten.

Zeven gouden munten, verborgen in één van de 3.538 zakjes met pralines. Het is de inzet van de valentijnsactie, georganiseerd door handelaarsvereniging SIDEC. “We wilden weg van de traditionele versiering die we overal rond in de straten zien verschijnen”, klinkt het vanuit hun burelen. “Toch wilden we de klanten stimuleren om bij de lokale handelaars hun cadeautjes voor deze dag van de romantiek aan te kopen. We deelden daarom 3.538 zakjes met daarin telkens pralines uit, in de 67 deelnemende handelszaken. Iedere klant die vanaf 14 februari een aankoop plaatst in één van die handelszaken, krijgt zo een zakje met pralines mee. De chocolaatjes zijn vanzelfsprekend niet alleen lekker en lokaal vervaardigd, in de verpakking van 7 van hen zit een gouden munt verpakt. Wie zo een munt aantreft kan zich aanmelden bij SIDEC. We verdelen niet minder dan 160 euro aan aankoopcheques onder de winnaars, cheques die ze eveneens lokaal kunnen spenderen.”

Start op 14 februari

Via affiches in het straatbeeld en flyers bij de handelaars zelf, wordt duidelijk gemaakt waar klanten aan de schattenjacht kunnen deelnemen. De actie start op 14 februari en loopt totdat het laatste zakje werd uitgedeeld.