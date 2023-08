Shauni Versigghel (28) helpt kinderen met ‘Honden-kracht’: “Mijn honden vormen een extra steun bij de therapie”

Shauni Versigghel uit de Vijfwegstraat in Ettelgem heeft een groot hart voor kinderen en voor dieren. Met haar eigen honden, Lena en Sole, start ze onder de naam Honden-kracht met therapie voor kinderen. “De therapie is heel ruim; het doel is dat zowel het kind als de hond zich op zijn gemak voelt. Ik blijf hierbij de therapeut; mijn honden zijn de extra steun”, legt Shauni uit.

Sinds een tweetal jaar woont Shauni Versigghel (28) met haar partner Maxence Fossion in Ettelgem. “We zijn allebei opgegroeid aan de kust en keken uit naar een plek waar het rustig is om te wonen, niet alleen voor ons, maar ook voor de honden”, vertelt Shauni.

Shauni is opvoedster bij het Anker in Varsenare waar ze werkt met kinderen. “Als jong meisje wist ik niet wat ik wou. Ik ben dan ook op latere leeftijd orthopedagogie gaan studeren. En dat bleek de goede keuze. Maar er was nog iets dat ik wou en dat was iets met dieren doen.”

Zelfvertrouwen

Shauni volgde onlangs een opleiding Dog Assisted Interventions aan een hogeschool in Brussel. Het was een korte, maar specifieke opleiding en ook mijn beide honden, Lena en Sole, gingen mee.”

“Het doel is om het kind via de hond zelfvertrouwen te geven”

“Nu kan ik mijn kennis met kinderen en honden combineren in de therapie die heel nieuw is. Het doel is om het kind via de hond zelfvertrouwen te geven, werken aan het zelfbeeld, weerbaarheid kweken. Met andere woorden wil ik kinderen leren het leuke in het leven te ontdekken. Bij een kind dat bijvoorbeeld niet graag leest, kan je de goesting aanwakkeren door het te laten voorlezen voor de hond”, legt Shauni uit.

“Het is bij de sessies zeker niet de bedoeling druk te leggen op het kind of op de hond. Het moet luchtig blijven. Mijn taak is te zoeken hoe ik het dier en het kind kan samen brengen. Ik blijf wel de therapeut; mijn honden zijn een extra steun om tot resultaat te komen.”

De twee honden, Lena en Sole, die worden ingezet bij Honden-kracht van Shauni Versigghel, zijn allebei geadopteerd. Lena heeft ze gered in Spanje en Sole komt uit Italië waar het dier gedumpt was in een asiel.

Wie meer info wil over de therapie met honden, kan die vinden op de facebookpagina Honden-kracht. Een sessie boeken kan via 0456 20 87 20 of honden-kracht@outlook.com. Later zal Shauni onder meer in de scholen haar flyer bezorgen.