Sharon (32) opent kledingzaak Maison Ella tijdens Lenteshopping: “Voor elk wat wils”

Het centrum van Waregem is sinds vrijdag een nieuwe kledijwinkel rijker. De 32-jarige Sharon Dehem uit Meulebeke opent in de Stormestraat damesboetiek Maison Ella. “We zijn net op tijd klaar om tijdens de Lenteshopping uit te pakken met leuke acties”, vertelt ze.

‘Fris maar zonnig’, meldt de weerapp, perfect voor de Lenteshopping die zaterdag en zondag plaatsvindt in het centrum van Waregem. Studenten van Vives slaan de handen in elkaar met handelaarsvereniging Winkelen in Waregem en voorzien heel wat animatie en speciale acties bij meer dan 100 zaken. Bezoekers die een bloem knutselen voor een handelaar worden getrakteerd op een zoete attentie.

Voor Schoenen Handekyn en Fotografie Piet Eggermont wordt het een bijzondere Lenteshopping. De anciens uit de Stormestraat vieren respectievelijk hun 125- en 100-jarig bestaan. Enkele meters verderop maakt Sharon Dehem zich op voor haar vuurdoop. De 32-jarige uit Meulebeke opent dit weekend de damesboetiek Maison Ella.

“Met Maison Ella richten we ons op een familiale en huiselijke sfeer. We focussen op betaalbare dameskledij en bieden een erg uitgebreide mix van verschillende stijlen. Er is voor elk wat wils. Iedereen is hier welkom”, vertelt Sharon. “Ik heb al van jongs af aan een passie voor mode en werk sinds mijn 15e in de verkoop. Ik ga graag om met mensen. Nu baat ik voor het eerst zelf een winkel uit.”

Acties

In slechts vijf weken tijd werd het pand in de Stormestraat, tegenover koffiebar Loo’Latthé en aan het begin van het gangetje naar de Oscar Verschuerestraat, omgetoverd tot een nieuwe kledingwinkel. “Net op tijd voor de Lenteshopping, dat was ons plan. Want we horen dat dat hier sterk leeft. We kunnen zo meteen veel mensen bereiken en pakken ook uit met enkele acties. Gans het weekend bieden we 10 procent korting en bij een aankoop van minstens 50 euro maak je kans op een Gucci-zonnebril.”

“Ik combineer deze winkel met mijn administratieve job in Ruiselede. Maison Ella is daarom geopend van woensdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur, en op zaterdag doorlopend van 9 tot 18 uur”, besluit Sharon.