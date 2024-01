Sharon (31) opent binnenkort nieuwe lingeriezaak in hartje Oostende: “We gaan voor de gedurfde en speelse looks”

Goed nieuws voor de mannen die naar het perfect geschenk op zoek zijn voor Valentijn. Op 1 februari opent Sharon Boucquez (31) een nieuwe lingeriewinkel op de hoek van de Christinastraat en de Sint-Sebastiaanstraat in Oostende. “We gaan voor de iets sensuelere en speelsere lingerie”, zegt Sharon.

Obscure Lingerie: zo heet de nieuwe lingeriezaak waarvan Sharon binnenkort de deuren wagenwijd opengooit. De liefde voor mode ontstond toen ze zelf nog geregeld voor de lens stond. “Eigenlijk begon de interesse voor de modewereld al te komen tijdens mijn studies interieurvormgeving”, vertelt Sharon. “Vooral de vrouwelijke silhouetten in de lingerie en de korsetterie spraken me erg aan. Maar pas toen ik zelf voor de lens begon te staan – ik deed vroeger wat modellenwerk – ben ik me helemaal gaan verdiepen in de modewereld.”

Sharon stond vooral voor de lens in samenwerking met fotografen en stylisten. “Lingerie is iets prachtigs, je kan daar alle kanten mee uit”, verduidelijkt de vrouw haar keuze. “We gaan hier niet zo de traditionele lingerie verkopen, maar eerder het sensuelere en het speelsere. We gaan niet de erotische toer op, maar kiezen voor het draagbare. Ook grotere cupmaten zullen hier verkrijgbaar zijn, want dat is niet altijd gemakkelijk te vinden. Mensen moeten zich aantrekkelijk kunnen voelen in een setje.”

Droom komt uit

De droom om echt een zelfstandige winkel uit te baten, was er al van kinds af aan. “Die ervaring voor de lens, maar ook de ervaring als verkoopster in lingeriewinkels neem ik nu mee naar mijn eigen winkel. Daarnaast heb ik zelf enige tijd trouwjurken en korsetten ontworpen. Ik ben daar nu mee gestopt, maar ik sluit niet uit dat ik daar ooit terug mee begin. Maar eerst wil ik mijn kindje laten bloeien. Voor mij is dit een droom die werkelijkheid wordt”, aldus Sharon.

De keuze om Obscure Lingerie in het stadscentrum te vestigen, is een bewuste keuze geweest. “De Christinastraat is een straat die lange tijd een beetje zielloos was”, duidt ze. “De laatste jaren is de straat heraangelegd en kiezen heel wat ondernemers ervoor om hier een nieuwe zaak te starten. Ik kreeg het pand een jaar geleden al in het oog. Vooral de indeling en het vele hout die erin terugkomt, spraken me aan. Concrete plannen waren er toen echter nog niet. Pas toen het echt concreet werd en ik merkte dat het pand nog steeds te huur stond, heb ik mijn kans gegrepen. Naar interieur toe kan ik hier alle kanten uit, maar het zal vooral een boudoir uitstraling zijn met een knipoog naar de burlesque shows. Dat zal zich ook in ons aanbod weerspiegelen: van elegante, verfijnde setjes in luxueuze stoffen, tot gedurfde, speelse looks in opvallende kleuren en prints”, besluit de jonge onderneemster.