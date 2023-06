Shanna en Sebastien zetten frituur Ter Katte in Bellegem voort

Begin deze maand opende ter hoogte van het kruispunt Ter Katte in Bellegem een nieuwe frituur: Ter Katte. Eigenaars Shanna Avet (28) en Sebastien Verscheure (32) zetten zo de frituur verder die er 42 jaar lang in een barak gehuistvest was. Het koppel leerde de stiel van Herman Avet en Katherine De Groote, gekend van frituur de Lekkerbek te Avelgem.

Shanna Avet (28) en Sebastien Verscheure (32) kochten een tijdje geleden al de frituurbarak maar vonden lange tijd geen geschikte plek om die te plaatsen.

“In september vorig jaar kwam alles toen wel in een stroomversnelling. Toen mijn papa in een ongeluk terechtkwam, nam ik zijn frituur De Lekkerbek over in Avelgem. Nadat mijn mijn ouders hadden beslist om er afstand van te doen, besloten we frituur Ter Katte op te starten”, vertelt Shanna.

Hoewel er op het kruispunt op de Doornikserijksweg voorheen ook een frietbarak stond met dezelfde naam zijn er toch grote verschillen merkbaar. “Van buiten lijkt de frituur klein maar binnen hebben we echt ruimte zat. Zo is er nu ook ruimte om binnen frietjes op te eten en hebben we ook een stockageruimte.”

Ruime parking

Ook de locatie is bewust gekozen. “We zijn sociale mensen en hier passeren er veel mensen. Van inwoners tot vrachtwagenchauffeurs: iedereen zien we de revue passeren en we maken graag een praatje met de mensen. Onze grote troef? De ruime parking uiteraard”, aldus Sebastien. Een ruime parking mag er dan wel zijn maar op een buitenterras is het nog even wachten. “We moeten daarvoor in overleg gaan met Stad Kortrijk en willen er wel een propere locatie mee behouden. Voorlopig behelpen we ons met tafels en stoelen die we elke avond terug binnenhalen. Maar het staat op ons droomlijstje.”

Het frietkot is voorlopig zeven dagen op zeven open, telkens van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. “Na een proefperiode bekijken we welke dag we het beste als vaste sluitingsdag kunnen kiezen. Dat is afhankelijk van het volk uiteraard”, besluit Shanna.

(TV)