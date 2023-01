Séverine Ackou opent nieuw kapsalon Kreas in Statiestraat in Langemark

Séverine Ackou (50) begint aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze nam kapsalon Sy-Belle in de Statiestraat 4 over van Sylvie Huysentruyt. Het mag dan wel een nieuw avontuur zijn voor Séverine, haar eerste stappen in de kapperswereld zijn het zeker niet.

“Ik heb zestien jaar lang mijn eigen kapsalon gehad in Geluveld, maar door familiale omstandigheden moest ik stoppen. Daarvoor was ik al salonverantwoordelijke in een kapsalon in de Diksmuidestraat in Ieper”, vertelt Séverine, die 2,5 jaar geleden in Langemark kwam wonen en drie zonen heeft: Mike, Mitch en Miguel.

In de genen

“Mijn moeder was ook kapster, dus het zal in de genen zitten zeker. Als kind was ik ook altijd bezig met het haar te verzorgen van mijn poppen. Nochtans zei ik altijd dat ik geen kapper wilde worden omdat het zoveel werk was.”

Toch draait Séverine ondertussen al dertig jaar mee in het kappersvak. Op zaterdag 14 januari vanaf 17 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen in haar nieuwe stek, die de naam Kreas krijgt.

“Ik vlieg er meteen volop in, want ik heb nog veel vaste klanten die staan te popelen om een afspraak te maken. In Geluveld had ik veel klanten uit Ieper en Langemark, dus nu vinden ze het leuk dat het weer dichter in de buurt is. Wat mijn sterke punten zijn? Ik krijg veel complimenten over mijn snit. Mensen komen van ver om hun haar door mij te laten knippen. Dan moet het toch zijn dat het de moeite is.” (lacht)