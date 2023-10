SEO-bureau Depends boost online visibiliteit bedrijven

In het Spiegelpark in de De Cassinastraat is sinds kort Depends actief. Mathias Noyez (26) en Pieter Verschueren (33) bundelen de krachten en begeleiden bedrijven op maat bij zoekmachineoptimalisatie. “Ervaring leert ons dat er op weinig vragen omtrent Search Engine Optimization (SEO) een pasklaar antwoord te geven valt. It depends is vaak de boodschap en daarom moesten we niet ver zoeken naar een ideale naam voor ons agency. Anno 2023 starten de meeste mensen hun zoektocht naar een product of dienst via zoekmachines zoals Google of Bing. De druk voor bedrijven om online beter gevonden te worden, neemt bijgevolg alleen maar toe. Vanuit die optiek willen we met Depends een leemte vullen binnen het digitale landschap in België.”

Langetermijnvisie

“Met ons SEO-bureau houden wij in onze aanpak rekening met alle factoren die het zoekgedrag van de consument en bedrijven beïnvloeden: de website, de concurrentie, ontwikkelingen in de SERP (zoekresultatenpagina), veranderingen aan het Google-algoritme, de zoekintentie… Wij hanteren een langetermijnvisie om de groeiambities van de klanten waar te maken. We bieden advies en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van een resultaatgerichte en duurzame SEO-strategie. Afstemming op de andere on- en offline marketingactiviteiten staat daarbij centraal.”

Maatwerk

“Wij zien SEO niet als een alleenstaand gegeven, maar als onderdeel van de volledige marketingmix. We richten ons op ambitieuze bedrijven en internationale organisaties die een duurzame groei voor ogen hebben en willen blijven inzetten op digitalisering. Maatwerk is ons stokpaardje. Gespecialiseerde SEO, weg van standaard checklists. In tegenstelling tot brede marketingbureaus ligt onze focus uitsluitend op SEO. Bedrijven vinden in ons een expert die diepgaande kennis kan delen maar ook snel kan schakelen voor niet-SEO-gerelateerde vragen. Daarvoor rekenen we op een ruim netwerk van zorgvuldig geselecteerde partners.” (DRD)

Info: www.depends.be