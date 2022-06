Sensoren in kledij helpen Colruyt-personeel in Oostende ergonomischer werken

Een vijftigtal medewerkers van een Colruyt-winkel in Oostende heeft in mei deelgenomen aan een test met sensoren in werkkledij om ergonomischer te werken. Dat leverde resultaat op: er werden tot 30 procent minder fysiek belastende houdingen vastgesteld.

Colruyt werkte voor de test samen met de Belgische start-up SpineWise, die intelligente wearables ontwikkelt die het aantal rug- en schouderblessures op de werkvloer helpt verminderen.

“We plaatsten twee sensoren op de werkkledij van de medewerker, eentje aan de kraag en eentje op heuphoogte”, legt SpineWise-ceo Liesbeth Van Hauwermeiren uit. “De sensoren bewegen mee met het lichaam en meten de positie ten opzichte van een neutrale rechtopstaande positie. Zo meten we de bewegingen van de rug. Wanneer er een fysiek te belastende houding wordt aangenomen, dan geven de sensoren biofeedback, via een klein trilsignaal.”

Minder buigbewegingen

De focus lag op de meest voorkomende bewegingen: tillen, reiken en bewegingen aan de kassa. De eerste test in de Colruyt-winkel in Oostende wierp meteen vruchten af: er werd aan daling van bijna 30 procent vastgesteld in het aantal voorbuigbewegingen van de rug.

“Belangrijke nuance is dat we vandaag vooral een zicht hebben op de korte termijn en niet de langetermijneffecten”, aldus Van Hauwermeiren. “Daarom is het zeker goed dat de test voortgezet wordt.”

In het najaar staat een volgende test gepland in de Colruyt-winkel in Hoboken. Daar zullen de winkelmedewerkers ook informatie krijgen over hoe ze meer ergonomisch kunnen werken, via video’s en rapporten met actiepunten.