Selectiekantoor Noël Franklin neemt HR Concept over: “Er was meteen een klik”

Noël Franklin, een gespecialiseerd selectiekantoor uit Harelbeke, versterkt zijn positie als rekruteringspartner voor de KMO- en multinational met de overname van sectorgenoot HR Concept, 17 jaar geleden opgericht door Sylvie Cleenwerk.

Noël Franklin specialiseert zich in het begeleiden van bedienden en de betere techniekers naar hun eerste of volgende job. De groeiende speler bestaat 5 jaar en is al actief vanuit drie locaties in Vlaanderen: Harelbeke, Oostkamp en sinds kort ook Melle.

Goede begeleiding

Laurens Kinget (CEO Noël Franklin) “HR Concept heeft tijdens haar 17-jarig bestaan een uitstekende reputatie opgebouwd en heeft meer dan duizend tevreden kandidaten aan een nieuwe job geholpen. Noël Franklin is vastberaden de beste begeleiding waarvoor we gekend staan, verder uit te breiden. Deze overname laat ons toe onze klanten en kandidaten nog meer opties aan te beiden en zo onze dienstverlening te versterken.”

Levenswerk

Sylvie Cleenwerck (oprichter HR Concept): “Ik ken Noël Franklin al lang. Het is een snelgroeiende speler met een goeie naam. Vanaf het eerste contact was er een klik met ‘de Franklins’ en we zijn vrij snel tot een akkoord gekomen. Het stemt mij tevreden dat ik m’n levenswerk aan hen kan overdragen.”

Met deze overname zet Noël Franklin een belangrijke stap in zijn groeistrategie en verdere uitbreiding als toonaangevend rekruteringspartner binnen West- en Oost-Vlaanderen. “Het team kijkt ernaar uit de nieuwe mogelijkheden van de overname te benutten en we zijn ervan overtuigd dat dit onze kandidaten en klanten ten goede zal komen”, aldus Laurens Kinget.