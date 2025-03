Seda’s brengt Armeense specialiteiten naar Kortrijk met nieuw concept: “Het is meer dan een bloemenatelier”

Op 14 maart opent Seda Virabian (38) de allereerste Armeense winkel in de streek aan de Overleiestraat. “Het is meer dan een bloemenatelier, maar een gastvrije ontmoetingsplaats geïnspireerd door mijn Armeense roots en de sfeer van traditionele markten.”

Naast haar selectie prachtige bloemen, zal Seda ook ambachtelijke producten uit Armenië aanbieden, zoals wijnen, cognacs, specerijen en lokale delicatessen. “Specialiteiten zoals gefermenteerde kant-en-klare gerechten. Armeniërs zijn grote groente-eters. Eén van mijn persoonlijke favorieten is een tapenade van gegrilde aubergine, paprika, wortel en tomaat met tuinkruiden.”

Ontmoeting en workshops

Seda opent meer dan alleen een winkel. “Mensen hebben behoefte aan het marktgevoel, aan verbinding. Verandering begint bij jezelf, en vreugde is besmettelijk.” Seda’s is ontworpen als een plek waar iedereen welkom is om niet alleen bloemen te kopen, maar ook om tot rust te komen, te praten en samen te zijn. “Ik voorzie altijd gratis Armeense koffie in authentieke kopjes.”

Haar tweede liefde, naast bloemen, is koken. “Elke dag vers. In Armenië zijn we gewend om altijd volk over de vloer te krijgen. Ons eten, de gastvrijheid en de warmte wil ik delen met workshops ‘Armeense keuken’. Samen bereiden we traditionele gerechten en leer ik tafelstyling; voor een volledige Armeense feesttafel.”

Ondanks de constante fysieke uitdagingen, blijft Seda vastberaden. “Ik ben uitbehandeld. Ik heb mezelf herontdekt en leer omgaan met de pijn. Nu ga ik knallen. Net als mijn favoriete bloem, de sneeuwklokjes, die hun kopje boven de vrieskou uitsteken en de moed vinden om te bloeien. Zolang mijn thermostaat blijft werken, ga ik door.”

De hernieuwde winkel ademt de sfeer van traditionele markten met een gevelontwerp geïnspireerd op charmante marktkraampjes. “Het is een knipoog naar de levendige markten van Armenië, met de kleuren rood voor kracht en liefde, roze voor zorgzaamheid en wit voor puurheid”, legt Delphine van Hutta Styling Stories.

Feestelijke opening

Ter ere van de heropening op 14 maart nodigt Seda iedereen vanaf 19 uur uit voor een feestelijke avond met hapjes, drankjes en live muziek, inclusief een optreden met een Armeense harp. Bezoekers maken kans op een cadeaubox met Armeense specialiteiten, een boeket en zelfgemaakte bloemenlampjes ter waarde van 250 euro.