Sebastien (31) zet levenswerk van overleden vader voort: “Weinig animo voor beroep van syndicus, maar je helpt echt mensen”

Op 21 oktober 2021 overleed Bart Degryse. Samen met zijn zoon Sebastien was hij zaakvoerder van Syndic Degryse in Gullegem. In bijberoep, was dat. Na het overlijden besloot Sebastien zich volledig te smijten op het levenswerk van zijn vader. Het bedrijf is intussen enorm gegroeid, waardoor het verhuisd is naar een nieuwe stek. “Mijn vader zou trots zijn.”

Een kerstboom en koffie zorgen voor wat warmte in een alsnog kille kamer. Het voormalige notariaat van de Mûelenaere in de Europalaan in Gullegem wordt nog volop onder handen genomen. Het kantoorgebouw heeft dan ook een nieuwe bewoner. Syndic Degryse werkt al vanuit de nieuwe stek maar opent het gebouw pas officieel op 19 januari volgend jaar.

Een enigszins opmerkelijke verhuizing, maar eentje die symbolisch is voor de groei die het bedrijf doormaakt. Zaakvoerder Sebastien Degryse (31) duidt het met cijfers. “Toen ik in 2015 in de zaak kwam bij mijn vader Bart, hadden we 32 gebouwen onder onze hoede. Intussen zijn dat er 132”, klinkt het. “Intussen werken we met 4 personeelsleden én zijn we op zoek naar een vijfde kracht. Er was dus wel degelijk nood aan meer ruimte.”

Die groei heeft veel te maken met het engagement dat Sebastien aanging om eind 2021, na het overlijden van zijn vader, volledig zelfstandig het beroep van syndicus uit te voeren. “Mijn vader startte in 1992 als syndicus van het appartementsgebouw “Verdi” aan de kust. Al die tijd deed hij dat in bijberoep.”

Chaos

“Ook voor mij was het tot en met 2021 niet mijn hoofdberoep. Toen mijn vader als sterkhouder wegviel, was het even chaos. Dag en nacht heb ik me moeten verdiepen in de gebouwen van onze portefeuille, maar uiteindelijk zijn we er wel sterker uitgekomen.”

Na de bachelor marketing studeerde Sebastien af in de richting Immo en Verzekeringen aan Hogeschool Vives waar hij nu zelf ook het vak Vastgoedbeheer geeft. Dat hij volop koos voor het beroep van syndicus hoeft dan ook niet heel erg te verwonderen. Hij wil nu ook een lans breken voor de job. “Er is weinig animo voor het beroep, maar je helpt echt mensen”, zegt Sebastien.

Wat een syndicus precies doet? “Hij staat in voor het beheer van residenties, businessparken en vastgoedcomplexen. Alles wat niet privaat is, is de verantwoordelijkheid van de syndicus. Een lift die niet werkt, het poetsen van de inkomhal, de gemeenschappelijke verwarming die kapot is, zonnepanelen op het dak – allemaal zaken waar wij ons mee bezighouden.”

Passie

Een job, maar ook een passie. Dat is duidelijk. “Elk gebouw benader ik alsof ik er zou wonen. Daar sta ik echt op. Bij het kleinste probleem kunnen mensen me bellen en dan probeer ik dat zo snel mogelijk op te lossen. Een familiaire aanpak waar communicatie belangrijk is. Uit de vele bedankjes merk ik toch dat ons dat aardig lukt.”

En dat dus voor 132 gebouwen en 1.546 mensen én vanaf nu vanuit een nieuwe uitvalsbasis die voor vele Gullegemnaren reeds een vertrouwd gebouw is. “Ik denk wel dat mijn vader trots zou zijn op wat ik verwezenlijkt heb. (JD)