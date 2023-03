SeaJay neemt kapsalon Nordic over

Salon Nordic was jarenlang een vaste waarde in de Zeelaan in Koksijde. Nu ziet het straatbeeld er iets anders uit, want SeaJay Eduwaere (27) heeft het salon overgenomen. Ze doopte het tot Nordic By SeaJay. “Ik voel me hier heel gelukkig”, glundert SeaJay.

SeaJay Eduwaere is afkomstig uit Adinkerke en werkt al meer dan tien jaar als kapster. De jonge vrouw maakt de droom van haar ouders waar, die beiden door omstandigheden geen kapper konden worden. SeaJay deed haar stage en vakantiejobs in een salon in Oostduinkerke.

Moeilijk om te groeien

“Ik ben opengebloeid op die plek en heb daar alles geleerd. Alles wat ik nu kan, heb ik aan die plaats te danken”, begint SeaJay. Na twaalf jaar in Oostduinkerke te werken, besloot ze om te starten als zelfstandige in Nieuwpoort. “Mijn vriend heeft een loods op het industrieterrein en van de showroom heb ik een salon gemaakt. Het was een mooie plek met veel parkeerruimte, maar uiteindelijk bleek het toch niet zo’n goeie locatie. Ik had wel een cliënteel, maar het was moeilijk om te groeien. Ik voelde me ook vaak alleen. Je zag daar enkel vrachtwagens en tractors passeren.”

SeaJay moest dan ook niet lang twijfelen toen ze zag dat salon Nordic over te nemen was. “Hier zit ik echt op mijn plaats. Je ziet mensen voorbijwandelen en je kan eens naar hen zwaaien, dat is zo fijn. Het belangrijkste voor mij is dat de klanten hier met een mooie glimlach naar buitengaan en dat ik hen gelukkig kan maken. Hier heb ik echt het gevoel dat dat kan.”

Veganconcept

Bij Nordic By SeaJay kan iedereen terecht. SeaJay doet ook haarverlengingen en keratinebehandelingen. “Ik heb niet echt een specifieke voorkeur wat producten betreft, omdat ik vooral kijk welk product het best past bij de mensen. Verder heb ik ook een veganconcept. Ik streef heel hard naar gezond, glanzend haar. Dat maakt toch iedereen gelukkig, niet?”

(LB)