Schrijnwerkerij Demuynck in Moorslede start opnieuw op na zware brand: “Strijdvaardig gebleven dankzij alle steun”

Anderhalve week nadat een zware brand veel schade aanrichtte in de gebouwen van schrijnwerkerij Demuynck in de Iepersestraat in Moorslede is het bedrijf terug opgestart. “Een week lang zijn we bezig geweest om de ravage op te ruimen”, zegt zaakvoerder Filip Demuynck. “Het doet vooral veel deugd dat we snel terug aan het werk kunnen.”

In de nacht van zondag 14 op maandag 15 mei brak er een zware brand uit in de schrijnwerkerij van de firma Demuynck in Moorslede. Dochter Lore merkte de uitslaande brand gelukkig op waarna de toegesnelde brandweer kon voorkomen dat de hele schrijnwerkerij in vlammen opging. De schade was echter enorm.

Week lang puin ruimen

Het vuur verwoestte een beuk van het bedrijfsgebouw. “We zijn niet bij de pakken blijven zitten. Kort na de brand zijn we al begonnen met het opruimen van de ravage. Eerst met het personeel, daarna tijdens het verlengde weekend met de familie”, zegt zaakvoerder Filip Demuynck. Het duurde een week vooraleer het puin min of meer was opgeruimd.

“Donderdagochtend zijn we gedeeltelijk terug kunnen opstarten”, zegt Filip. Nog niet alle elektriciteit is in orde en er is ook nog werk aan de verlichting en de verwarming, maar verschillende personeelsleden konden toch al terug aan de slag. Dat doet deugd. Mijn grootste vrees was dat we klanten zouden verliezen als het bedrijf lang stil zou liggen. Uiteindelijk hebben we door de brand maar zes werkdagen verloren.”

Strijdvaardig

De klanten toonden de voorbije anderhalve week begrip voor de situatie. “Na de brand kregen we heel wat telefoontjes”, zegt Filip. “Verschillende leveranciers kwamen langs om ons een hart onder de riem te steken. Dankzij die steun bleven we de voorbije anderhalve week erg strijdvaardig. Bedoeling is om volgende week terug honderd procent operationeel te zijn.”

De medewerkers van de firma Demuynck kunnen momenteel aan de slag in de delen die niet beschadigd zijn door de brand. Op de plaats waar de brand woedde, is er momenteel geen dak. “Het is de bedoeling dat er in dat gedeelte een gloednieuwe hangar komt”, zegt Filip. “We hebben daarvoor inmiddels al offertes gevraagd. Het is belangrijk dat het hele gebouw zo snel mogelijk terug dichtgemaakt wordt. Het is gelukkig zomer en dus niet al te koud voor onze werknemers.”