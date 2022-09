Schrauwen Groenzorg begint aan vijfde generatie van bedrijf met nieuwe naam en logo

Op vrijdag 30 september geeft Dominiek Schrauwen de fakkel door aan zijn dochter Lien en haar echtgenoot Pieter Jannes. Dat gaat gepaard met de voorstelling van het nieuwe bedrijfslogo. Daarmee komt de vijfde generatie aan het hoofd van Schrauwen Groenzorg dat voortaan Schrauwen Groen is.

Schrauwen Groenzorg uit Ruddervoorde is een familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in aanleg en onderhoud van groenzones. Met hun team van meer dan 30 gepassioneerde groenexperten staan ze elke dag in voor de aanleg en het onderhoud van tuinen en groenzones voor zowel particulieren, bedrijven als openbare besturen. Ook verhardingswerken zoals betegeling en dergelijke behoren tot de dagelijkse activiteiten. In 1895 startte overgrootvader Jan Schrauwen een laurierkwekerij aan de tramstatie in de St-Elooisstraat, de toenmalige Stationsstraat. Grootvader Jules zette de ouderlijke laurierkwekerij verder en zijn broer Alfons startte op het huidig adres nummer 80 ook een laurierkwekerij.

“Die laatste had geen kinderen en mijn vader Sylvain nam deze laurierkwekerij over. In de jaren zestig startte hij met de aanleg van tuintjes voor de toenmalige Kleine Landeigendommen en het onderhoud van groen langs wegen voor Bruggen en Wegen.”, weet Dominiek te vertellen. “Mijn broer Jean-Marie en ik werden zaakvoerder in 1981. Onze vader Sylvain kreeg een trombose en we moesten van vandaag op morgen de leiding nemen. Op een moment van heel erge bouwcrisis en faillissementen alom. Wij hadden het ook zeer moeilijk maar we worstelden er ons door en het bedrijf werd met de jaren stabieler. Als je tot het uiterste gegaan bent voor iets, wil je dat het ook verder goed blijft, dus ook na mij.”

Laurieren en muziek

Dominiek Schrauwen is de echtgenoot van Tine Crampe, 66 jaar, vader van Lien en Pieter Jannes en van Ina en Frederick Allegaert. Hij is de Opa van Victor, Arthur, Irene, Leon en Oscar. Naast het werk is hij graag bezig met muziek, cultuur en sport. Liedjes maken en optredens organiseren voorop. “Lopen vind ik ook nog altijd leuk en er zijn natuurlijk de vele hobby’s van onze kinderen en 5 kleinkinderen waar ik plezier aan beleef en zo nodig mijn steentje kan bijdragen.”

In 2011 kwam Lien, oudste dochter van Dominiek in de firma, na 7 jaar ervaring bij New Holland. Zes jaar geleden, in 2017, werd S. Schrauwen en zonen een dochterbedrijf van de firma Seru uit Veurne maar bleef volledig autonoom werken. In 2018 kwam Ina, tweede dochter van Dominiek de zaak vervoegen, na 10 jaar werken bij Unizo. Uiteindelijk kwam ook de man van Lien, Pieter Jannes, in april 2021 in het bedrijf. Dit met het oog op de verdere leiding van het familiebedrijf. Momenteel werken in het bedrijf 34 tuiniers, bouwvakkers en bedienden.”

Nieuwe zaakvoerder

De nieuwe zaakvoerders zijn Lien Schrauwen en Pieter Jannes,. Samen hebben ze 3 zonen: Victor, Arthur en Oscar. Lien werkte 7 jaar bij FIAT Services en deed daar de financiële rapportering voor CNH Belgium. De vrije tijd gaat naast het gezin vooral naar lopen, liefst een langere afstand in de bossen. Pieter werkte 18 jaar bij BerryAlloc, eerst als technisch verantwoordelijke en later als Plant Manager. Zijn vrije tijd gaat naar padel, squash en het rondvoeren van en supporteren voor de kindjes. Leuk meegenomen is dat de vijfde generatie die vanaf nu de leiding over het bedrijf zal voeren, ook nog vooraan op het bedrijf woont, daar waar ooit alles in 1895 begon.

Nu Dominiek het heft uit handen heeft gegeven zal hij vanaf morgen een meer coachende rol spelen, hen begeleiden bij grote dossiers, goeie jarenlange relaties helpen onderhouden, hulp bieden bij offertes… “Toen ik vorig jaar 65 jaar werd had ik mij voorgenomen om de kans te geven aan jongere opvolgers, liefst binnen de familie natuurlijk. Dochter Lien werkt hier inmiddels 11 jaar, kent de firma door en door en het bedrijf werd met haar erbij nog een stuk sterker. Ik zou het niet kunnen loslaten mocht ik er geen vertrouwen in hebben. Lien haar man, Pieter, was plant manager van een groter bedrijf en ze zullen als koppel een goede tandem vormen. Haar zus Ina en werfleider Hannes Devreese zullen verder een heel goeie steun zijn. Samen een heel sterk en bekwaam kwartet dus. Voeg daarbij een ervaren en trouwe personeelsgroep en ik heb alle reden om de toekomst van het bedrijf positief en hoopvol te bekijken. Ze kunnen voorlopig verder op me rekenen. Ik zal nog enkele halve dagen per week actief blijven in de firma.”

Nieuwe naam en logo

Wat ook verandert naast de zaakvoerders is de naam en hun logo. “We kozen voor Schrauwen Groen omdat we vinden dat dit de lading meer dekt. We doen niet alleen groenzorg maar zijn ook gespecialiseerd in het planten van bomen en volledige aanleg van groenzones. Een bedrijf is continu in verandering, het is niet zo dat de tijd hier stil gestaan heeft. Elk jaar wordt er gekeken om te investeren en de laatste jaren zijn we volop op de trein van de digitalisering gesprongen, daar gaan we zeker mee verder. We zijn ook steeds op zoek naar duurzame oplossingen, zo kochten we de laatste jaren meer elektrisch materieel aan en gaan we verder op dit elan. We blijven ook in deze bizarre tijden verder investeren, zowel in materieel als personeel. Men kan veel opleidingen volgen bij ons. De laatste jaren schoolden een aantal tuiniers zich om tot ETW (European Tree Worker), tuinier/vrachtwagenchauffeur, kraan- en hoogwerkerbediender. Het nieuwe logo verwijst naar de S en de G van Schrauwen Groen. De inkleuring van de letters refereert naar een beplantingsplan met inkleuring zoals een legende. Dit verwijst naar de totale aanpak van groenzones die we voorzien. We werken momenteel ook aan een nieuwe website die binnenkort online gaat”, vertelt Lien Schrauwen. (GST)