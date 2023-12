Schouwen in Harelbeekse industriezone Vaarnewijk gaan zondag neer

Op zondag 10 december gaan de twee schouwen in de industriezone Vaarnewijk in Harelbeke neer. Om 9.45 uur stipt worden de twee torens, die momenteel nog op de site van de oude elektriciteitscentrale staan, door middel van springstoffen gedynamiteerd.

De elektriciteitscentrale langs de Leie sloot in maart 2012, omdat ze te verouderd was om nog rendabel te zijn. De centrale werd enkel nog ingeschakeld in hoge nood. Sinds de sluiting is de elektriciteitscentrale niet meer in gebruik.

Perimeter van 200 meter

Verschuere Invest bv kocht de site intussen op met de bedoeling hun bedrijf van de Overleiestraat te verhuizen naar deze site. De twee schouwen die nog op de site staan hebben geen nut meer en moeten verdwijnen. De sloop werd al enkele keren uitgesteld door onder andere de aanwezigheid van een nestbak voor slechtvalken op een van de schoorstenen.

De 72 meter hoge torens worden op zondag 10 december om 9.45 uur stipt gedynamiteerd. Om het hele gebeuren op een veilige manier te laten verlopen, wordt er een veiligheidsperimeter van 200 meter opgelegd. Dat betekent dat tijdens het springen geen publiek wordt toegelaten in een perimeter van 200 meter.

(lees verder onder de foto)

Er wordt een veiligheidsperimeter ingesteld. © gf

De Leie, de jaagpaden langs weerszijden van de Leie, de Vaarnewijkstraat en de N36 sluiten tijdelijk voor het verkeer en het publiek. Gebouwen en bedrijven binnen deze perimeter worden ontruimd. De springmeester staat samen met de opdrachtgever in voor de afsluiting en signalisatie van de veiligheidszones, in samenspraak met Harelbeke en bevoegde diensten.

Vanaf 8.30 uur worden de Vaarnewijkstraat en het jaagpad afgesloten. Ook scheepvaart op de Leie binnen de perimeter is tijdelijk verboden. Pleziervaartuigen tussen de sluis en de veiligheidsperimeter moeten vastgelegd worden aan de kade aan de Vrijdomkaai. Om 9 uur sluit de N36 voor alle verkeer, van aan het kruispunt de koperen ketel in Bavikhove tot en met de E3-tunnel in Harelbeke.

Signaal

Een kwartier voor de ontsteking zal er een langgerekt geluidssignaal te horen zijn. Net voor de ontploffing volgen twee korte geluidsignalen. Een kwartier na de springwerken wordt de zone opnieuw vrijgesteld en de veiligheidsperimeter opgeheven.

Alle gemaakte afspraken zijn in nauw overleg met de brandweer, politiezone Gavers, Verschuere Invest bv, de scheepvaartpolitie, de Vlaamse Waterweg, opdrachtgever Aclagro nv, springmeester Uittenboogaard, Fluvius, Elia, het studiebureau B²ASC bv, Securitas en het lokaal bestuur Harelbeke gemaakt.