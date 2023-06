Schouwburg Kortrijk in toplijst meeting- en congreslocaties Flanders Heritage Venues

12 nieuwe meeting- en congreslocaties treden toe tot het netwerk ‘Flanders Heritage Venues’ van Toerisme Vlaanderen. Dat zijn inspirerende en unieke meeting locaties waarmee ze Vlaanderen internationaal presenteren als een kwaliteitsvolle congresbestemming waar beleving primeert. Het netwerk ‘Flanders Heritage Venues’ telt nu 31 meeting locaties in erfgoed verspreid over heel Vlaanderen.

Nu het congrestoerisme weer volop op gang gekomen is, zetten wij ook deze 12 nieuwe plekken internationaal op de kaart om het innovatief vermogen van Vlaanderen als congresbestemming te demonstreren. Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme

De 12 nieuwe meeting locaties zijn stuk voor stuk erfgoedlocaties of bieden een uitzonderlijke context aan. Ze doorstonden met succes een grondige kwaliteitsaudit zodat ze op internationale congresorganisatoren en -deelnemers een blijvende indruk maken. Ook duurzaamheid en de strategie ‘Reizen Naar Morgen’ van Toerisme Vlaanderen waren belangrijke criteria tijdens de selectie van deze venues.

“De venues in Vlaanderen staan na een moeilijke periode weer helemaal klaar om internationale congressen te ontvangen van associaties die graag verder bouwen op de baanbrekende expertise die in Vlaanderen aanwezig is. Meer dan ooit wensen congresorganisatoren hun deelnemers fysiek (en soms hybride) te ontvangen. Om ze over de streep te trekken om naar Vlaanderen te komen met hun congres investeert Toerisme Vlaanderen graag verder in het Flanders Heritage Venue netwerk dat instaat voor kwaliteit en beleving van internationaal niveau”, zegt. Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme.

Schouwburg Kortrijk is één van de nieuwe locaties. Het gebouw wordt vanaf 2025 dé culturele hotspot van de stad Kortrijk en regio West-Vlaanderen. Het is een unieke locatie die het erfgoed van een Schouwburg van meer dan 100 jaar oud combineert met de faciliteiten van een modern, duurzaam en toegankelijk gebouw, klaar om de internationale meerwaarde zoekende congresganger een meer dan unieke ervaring te bezorgen.

“Met de benoeming van de Kortrijkse Schouwburg tot Flanders Heritage Venue zetten we Kortrijk ferm op de kaart in het zakentoerisme. Toerisme Vlaanderen promoot deze venues heel actief en dat zal de lokale economie van onze stad ten goede komen: overnachtingen, restaurant- en cafébezoeken,… Dit is dus een hele mooie troef die we samen zullen uitspelen met Kortrijk XPO, waarmee we al een grote speler in het landschap van het Vlaamse zakentoerisme hebben”, klinkt het bij Wouter Allijns, schepen van Toerisme.

“Onze Schouwburg bestaat ruim 100 jaar en gaat een grondige renovatie tegemoet. We investeren in een gloednieuwe theaterzaal, een open cultuurcafé en maken de Schouwburg klaar voor de komende eeuw door o.m. heel hard op toegankelijkheid in te zetten. Meer dan ooit gaan we de Schouwburg ook openstellen voor iedereen en zo kan ze ook ingezet worden voor MICE-activiteiten. We zijn heel blij dat Vlaanderen, dat ook mee investeert in de renovatie, ook gelooft in het potentieel van onze Schouwburg als meeting- en congreslocatie en opneemt binnen de Flanders Heritage Venues!”, vult Axel Ronse, schepen van Cultuur, aan.

De andere nieuwelingen in de lijst zijn: Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, het Concertgebouw en La Brugeoise in Brugge, Constant in Lier, erfgoedsite Abdij Van Park in Leuven, De Grote Post in Oostende, HA Concerts, De Oude Vismijn, Zebrastraat en het Museum voor Schone Kunsten in Gent en het Horta Grand Café in Antwerpen.