Schoonzussen Stephanie en Mieke maken droom waar

Stéphanie Claerhoudt (39) droomde al lang van een eigen zaak. Haar schoonzus Mieke Vandewalle (46) trok haar over de streep. Die droom vertaalt zich in Palu Palu, een gloednieuwe stijlvolle winkel op de Veurnse Grote Markt met decoratieartikelen, kleding, juwelen, handtassen, skincare…

Stéphanie deed jaren winkelervaring op in verscheidene lingeriezaken. Mieke is vooral thuis in de marketingwereld. Ze runt als zelfstandige een reclamebureau en coacht een groot team bij radio- en tv-producties. “Toen we op een keer in mijn keuken over Stéphanies droom begonnen te brainstormen, nam het plan snel concrete vormen aan”, zegt Mieke.

Centrale ligging

“Een nieuwe zaak moest in elk geval een centrale ligging hebben. Spontaan kwam het idee bij me op: op de markt in Veurne. Hoewel ik na mijn studies naar Wallonië ben verhuisd, sprong ik in de auto en stapte ik naar de eigenaar van Die Swaene, waar ik ooit als student had gewerkt. De man wilde er echter eerst grondig over nadenken. Maar we bleven niet bij de pakken zitten. We hebben een financieel plan gemaakt, zijn ermee naar drie banken gestapt, en kregen groen licht! Pas tien maanden later zou de eigenaar van onze droomlocatie toehappen en kwamen we tot een consensus. In die tussenperiode schuimden we beurzen af, in Parijs, in Amsterdam en bereidden we ons zo goed mogelijk voor.”

Stéphanie vult aan: “We hebben alle nodige contacten gelegd en we volgden ons buikgevoel om twee collecties samen te stellen. Het werd een mix van trendy schoenen, kleding, handtassen en juwelen, leuke interieurspulletjes en hebbedingen, geurkaarsen, verwenproducten voor je huid… Onze selectie bestaat voor 75 % uit Belgische merken. Toen de kogel door de kerk was en we konden starten, hebben we de winkel in een maand tijd verbouwd en gevuld.”

Mieke lacht: “Het was echt van gaan met die banaan! We hebben beslist dat Stéphanie, die in Veurne woont, de winkel zal runnen. Ik geef mijn job niet op, maar zal wel bijspringen tijdens de weekends en me bezighouden met de facturatie en zo, en de aankopen doen we samen.”

Workshops

Op termijn willen de dames op de bovenverdieping starten met workshops. “We willen in Palu Palu een toffe ontmoetingsplaats creëren”, klinkt het. “Dat zit ook een beetje in de naam, want Palu betekent cocon, een plek waar mensen zich goed voelen, waar ze gezellig kunnen shoppen. En omdat we met twee zijn, werd het Palu Palu.” (MVO)

Palu Palu, Grote Markt 22, Veurne. Info: www.palupalu.be. Open van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 11 tot 17 uur.