Schoonmaakbedrijf Nemegheer en Perfect Windowcleaning kondigen strategische samenwerking aan

Schoonmaakbedrijf Nemegheer en Perfect Windowcleaning fusioneren. Door de fusie verstevigen beide Tieltse bedrijven hun lokale aanwezigheid en worden ze de grootste onafhankelijke ramenwasspeler in België. Opvallend is dat beide bedrijven met de fusie eigenlijk terugkeren naar hun gedeelde roots.

Met in totaal 45 ramenwassers en een team van 200 man onder de vleugels gaat het om een fusie van formaat, al is er ook een stevige brok nostalgie mee gemoeid voor beide bedrijven, want Wouter Baert van Perfect Window Cleaning leerde halfweg de jaren tachtig de stiel van Tom Nemegheer, de oprichter van Schoonmaakbedrijf Nemegheer. Na die gedeelde start hebben ze elk een eigen succesvol bedrijf uitgebouwd. “Dat gebeurde met groot respect voor elkaar en voor elkaars visie”, aldus Jannick, mede-oprichtster en echtgenote van Wouter Baert. “Het voelt voor ons als een terugkeer naar de basis.” Zoë Nemegheer, de dochter van Tom, voegt daaraan toe dat het niet zomaar om een fusie gaat. “Dit is een samensmelting van waarden en ambities die allebei diep geworteld zijn in Tielt.”

De fusie betekent niet alleen een schaalvergroting, maar ook een verbreding van het dienstenaanbod. Naast ramenwassen bieden de bedrijven ook kantooronderhoud, schoorsteentechnieken, hogedruktechnieken en andere gespecialiseerde reinigingsdiensten. Beide bedrijven willen investeren in duurzame schoonmaakoplossingen en milieuvriendelijke technologieën. “Perfect Windowcleaning is ISO-gecertifieerd en draagt kwaliteit hoog in het vaandel, net als Nemegheer. Wij zullen daarop verder bouwen”, zegt Wolf Vandekerckhove, bestuurder van Schoonmaakbedrijf Nemegheer. “Onze focus ligt op professionalisering en groei, terwijl we blijven investeren in onze mensen. Want het zijn onze medewerkers die dagelijks het verschil maken voor onze klanten.”

Wouter Baert tot slot, die samen met het volledige Perfect-team op post blijft, benadrukt dat de lokale verankering behouden blijft. “Tielt is waar het allemaal begon en waar ons hart ligt. Onze klanten in de regio mogen erop vertrouwen dat we blijven investeren in persoonlijke service en lokale betrokkenheid.” (SV)